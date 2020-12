5 Wertaktien im Industriesektor: Bitte beobachten!

Die Bedeutung hinter Wertaktien

Eine Value-Aktie wird traditionell danach definiert, wie Investoren auf dem Markt die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens bewerten. Niedrige KGV-Multiplikatoren sind gute Basisindikatoren dafür, dass das Unternehmen unterbewertet ist, und können höchstwahrscheinlich als Wertaktien bezeichnet werden.

Die folgenden Bestände gelten als bemerkenswerte Wertaktien im Industriesektor:(NASDAQ:FSTR) – P/E: 3,31(NYSE:BXC) – P/E: 4,75(NYSE:ASC) – P/E: 7,2(NASDAQ:TBLT) – P/E: 1,39(NYSE:EAF) – P/E: 5,8 L.B. Foster verzeichnete einen Rückgang des Gewinns pro Aktie von 0,41 im zweiten Quartal auf jetzt 0,09. Die jüngste Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 1,57%, was einem Anstieg um 0,18% von 1,39% im letzten Quartal entspricht. Zuletzt meldete BlueLinx Hldgs einen Gewinn pro Aktie von 4,88, während im zweiten Quartal der Gewinn pro Aktie bei 0,92 lag. BlueLinx Hldgs verfügt nicht über eine Dividendenrendite, was Anleger beachten sollten, wenn sie erwägen, eine solche Aktie zu halten. Ardmore Shipping hat für das dritte Quartal einen Gewinn pro Aktie von -0,2 gemeldet, was einem Rückgang um 148,78% gegenüber dem zweiten Quartal entspricht, in dem 0,41% erreicht wurden. Die jüngste Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 6,33%, was einem Rückgang um 0,83% gegenüber 7,16% im letzten Quartal entspricht. In diesem Quartal verzeichnete ToughBuilt Industries einen Anstieg des Gewinns pro Aktie, der im zweiten Quartal bei -0,11 lag und nun 0,0 beträgt. ToughBuilt Industries verfügt nicht über eine Dividendenrendite, was Anleger beachten sollten, wenn sie erwägen, eine solche Aktie zu halten. GrafTech International wurde als Wertaktien vorgestellt. Das EPS von GrafTech International liegt in Q3 bei 0,35, was sich seit dem letzten Quartal (Q2) nicht geändert hat. Ihre jüngste Dividendenrendite liegt bei 0,58%, was gegenüber 0,64% im vorangegangenen Quartal um 0,06% gesunken ist.

Diese 5 Wertaktien wurden auf der Grundlage einer quantifizierten Analyse ausgewählt. Obwohl dieser methodische Beurteilungsprozess nicht dazu dient, endgültige Entscheidungen zu treffen, kann unsere Technologie den Anlegern zusätzliche Einblicke in den Sektor verschaffen.





