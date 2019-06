5 Trades jetzt aktiv! Coca-Cola, Pfizer, Procter&Gamble....... [...]

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

In den Aktienpaketen gehen die Trades Schlag auf Schlag weiter. Wir haben 5 Positionen im DOW30 die unsere Aufmerksamkeit erfordern.

Pfizer Home Depot Coca-Cola Travelers Procter&Gamble





Pfizer



Nachdem einige schon recht nervös geworden sind bezüglich des Hedges/Shorts, können die Bären im gestrigen Handel ein deutliches Abwärtszeichen setzen. Wir bleiben daher ganz entspannt bei unserer Einschätzung, dass Pfizer jetzt in den Korrekturmodus wechselt. Am Ende desselben wartet eine sehr gute Longeinstiegschance auf uns. Diese werden wir definitiv nutzen, weil Pfizer langfristig sehr großes Potential auf der Oberseite entfalten wird. Der Long Bereich steht bereits fest und ist für alle Abonnenten verfügbar.





Home Depot





macht seit Erreichen unseres Longeinstiegsbereichs exakt das, was wir vorausgesehen haben: es steigt steil an. Wir werden die nächste Haltestelle für einen weiteren Longeinstieg nutzen. Diesen werden wir rechtzeitig und in gewohnter Präzision unseren Dow30-Abonnenten zur Verfügung stellen.













Coca-Cola



Für alle Fans des kühlen Erfrischungsgetränks und vor allem all denjenigen, die unserem Shorteinstieg gefolgt sind, können wir nun zwar noch keine generelle Entwarnung aussprechen, aber durch den gestrigen Handel können wir immerhin festhalten, dass die Chancen einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung nun recht gut stehen. Coca-Cola schenkt uns damit nicht nur einen lukrativen Short, sondern bringt uns damit in die nächste Long-Einstiegszone. Unsere Abonnenten wissen sogar schon, wo sich diese Zone befindet.





Travelers



Sie ahnen es, was jetzt kommt: ja genau, die Bären haben im gestrigen Handel auch bei Travelers den Grundstein gelegt Richtung Short-Triggermarke. Da wird es ähnlich zugehen, nämlich so, dass wir uns dann in die nächste Zielzone bewegen werden: den dann folgenden, längerfristigen Longeinstieg. Der steht auch schon im Chart und wartet darauf, angelaufen zu werden. In Travelers können Neueinsteiger noch direkt aktiv werden, wenn Sie die genauen Daten erhalten wollen:







Procter&Gamble



Alle sprechen - völlig zurecht (!) - von Gold, aber niemand spricht von Geld. Wohin denn mit dem ganzen Gold-Geld? PROCTER&GAMBLE ist ein Megabulle, welcher uns eventuell bald schon eine Long-Einstiegschance bietet. Unsere Abonnenten wissen bereits, wo das sein wird. Und sie wissen auch, dass wir Procter&Gamble als Glücksgaranten sehen. Kaum ein Wert hat so ein offensichtliches Setup zum Geld verdienen.







In Alphabetischer Reihenfolge der getroffenen Zielbereiche (ZB) aller Aktienpakete:

Dow 30 Paket:

1. 3M Position verkauft: 38% Gewinn

2. APPLE Position verkauft: 14,4% Gewinn

3. BOEING ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

4. CHEVRON ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

5. COCA-COLA ZB getroffen/ Investiert : Short im Gewinn

6. DISNEY ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

7. THE HOME DEPOT ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

8. JOHNSON&JOHNSON ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

9. JP MORGAN CHASE ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

10. MCDONALDS ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

11. NIKE ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

12. PFIZER ZB getroffen/ Investiert : Position im Short Bereich

13. UNITED TECHNOLOGIES ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

14. VISA INC. ZB getroffen/ Investiert : Position im Gewinn

15. WALMART ZB getroffen/ SHORT läuft seit Mittwoch 19.06.

Jetzt kostenlos anmelden und bei den nächsten Trades dabei sein!