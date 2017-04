5% Seitwärtschancen mit Bayer-Zertifikaten in einem Jahr

Die vom Bayer-Konzern vorgelegte positive Studie über das Krebsmittel Copanlisib scheint die Experten führender Analysehäuser überzeugt zu haben, da sie die Bayer-Aktie in den vergangenen Tagen mit Kurszielen jenseits der Marke von 120 Euro zum Kauf empfehlen.

Für Anleger, die nun ein Investment in die Bayer-Aktie in Erwägung ziehen, die aber gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Akteinkaufes reduzieren wollen, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für die Veranlagung in Bonus- und/oder Discount-Zertifikate gekommen sein. Mit diesen Zertifikaten können Anleger auch bei einem nachgebenden Aktienkurs positive Rendite erzielen. Im Gegenzug für diese Seitwärtschance verzichten Zertifikate-Anleger im Gegensatz zum Aktieninvestor auf die Dividenden und das unbegrenzte Gewinnpotenzial der Aktienveranlagung.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 75 Euro

Das BNP-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Bayer-Aktie mit der Barriere bei 75 Euro, Bonuslevel und Cap bei 110 Euro, BV 1, Bewertungstag 16.3.18, ISIN: DE000PR301U3, wurde beim Bayer-Aktienkurs von 107,27 Euro mit 104,39 – 104,41 Euro gehandelt.

Wenn die Bayer-Aktie bis zum Bewertungstag niemals die Barriere berührt oder unterschreitet, dann wird das Zertifikat am 22.3.18 mit 110 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in weniger als einem Jahr bei einem bis zu 30-prozentigen Kursrückgang der Aktie einen Ertrag von 5,35 Prozent. Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikat am Ende mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Bayer-Aktie, maximal mit 110 Euro, zurückbezahlt.

Discount-Zertifikat mit Cap bei 96 Euro

Wer hingegen mit Hilfe eines Discount-Zertifikates innerhalb des gleichen Zeitraumes einen Ertrag von mindestens 5 Prozent erzielen möchte, wird bei Zertifikate mit Caps im Bereich von 96 Euro fündig. Das SG-Discount-Zertifikat auf die Bayer-Aktie mit Cap bei 96 Euro, BV 1, ISIN: DE000SC0QFY0, Bewertungstag 16.3.18, wurde beim Aktienkurs von 107,27 mit 91,03 – 91,05 Euro taxiert. Wenn die Bayer-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 96 Euro notiert, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag in Höhe von 96 Euro zurückbezahlt. Dieses Zertifikat bietet bei einem Aktienkursrückgang von 10,51 Prozent die Chance auf einen Ertrag von 5,43 Prozent.

Notiert die Bayer-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps von 96 Euro, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates ebenfalls mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der Bayer-Aktie erfolgen. Ein Verlust (vor Spesen) wird dann entstehen, wenn der Bayer-Kurs dann unterhalb von 91,05 Euro gebildet wird.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Anlageprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek