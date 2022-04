5-Milliarden-Euro-Marke geknackt – Green Bonds weiterhin attraktiv

Grüne Anleihen beliebt bei Anlegern: Steigendes Interesse aufgrund der Nachhaltigkeitsregulierung und der Klimaziele

NN IP rechnet mit einem Marktwachstum bei grünen, sozialen und nachhaltigen (GSS) Anleihen auf insgesamt 1,1 Billionen EUR im Jahr 2022

Ein wachsender Markt erfordert ein wachsendes Team: NN IP ernennt Roel van Broekhuizen zum Portfoliomanager der Green-Bonds-Strategien

Seit Auflage des ersten Green-Bond-Fonds 2016 erlebt NN Investment Partners (NN IP), wie sich der Markt wandelt und sich der Schwerpunkt von konventionellen Anleihen auf die Erreichung von Netto-Null-Zielen und die Bekämpfung des Klimawandels verlagert. Dieser Wandel wird durch kürzlich eingeführte Regularien, wie die Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) und die EU-Taxonomie, beschleunigt. Grüne Anleihen sind zu einem Mainstream-Produkt auf dem Fixed-Income-Markt geworden, da die Anleger ihre Finanzperformance erkennen.

Im Zuge des Marktwachstums und der steigenden Kundennachfrage verwaltet NN IP mit seinen Green-Bond-Strategien und -Mandaten inzwischen 5 Mrd. EUR.[1] Angesichts der wachsenden Bestrebungen der Anleger, den Klimawandel zu bekämpfen, erwartet NN IP einen Anstieg der Investitionen in grüne Anleihen.

Douglas Farquhar, Client Portfolio Manager Green Bonds, bei NN Investment Partners, sagt: „Seit Mitte 2021 ist der Green-Bonds-Markt exponentiell gewachsen, da Investoren in Strategien investieren wollen, die einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben können. Kurze Laufzeiten und grüne Unternehmensanleihen-Fonds sind nach wie vor beliebt, da sie hohe Renditen, eine gute Performance und einen positiven Umweltbeitrag versprechen. Das rasche Wachstum unserer Green-Bonds-Strategien zeigt, dass grüne Anleihen für ihre Schlüsselrolle bei der Energiewende wahrgenommen werden und dazu beitragen, die Netto-Null-Ziele zu erreichen und den Klimawandel zu bekämpfen.“

Künftig rechnen wir mit einem stärkeren Marktwachstum aufgrund steigender Emissionen, basierend auf zwei Faktoren. Erstens wird die Energiewende zu einer Zunahme an Emissionen führen, da Staaten und Unternehmen nach Alternativen zu fossilen Brennstoffen suchen und andere kohlenstoffarme Verkehrsmittel ausloten. Zweitens hinken einige Segmente, wie z. B. die britischen Pfund-Anleger, hinterher, was darauf hindeutet, dass es noch mehr Wachstumspotenzial gibt. Die auf US-Dollar denominierten Emissionen nahmen im letzten Quartal 2021 zu, was es Emittenten in den USA – und auf globaler Ebene – ermöglicht, in Green Bonds zu investieren. Da immer mehr Emittenten in den Markt einsteigen, wird dieser voraussichtlich weiter wachsen. Aufgrund dieser beiden Entwicklungen geht NN IP davon aus, dass das Marktwachstum für GSS-Anleihen mit einem prognostizierten Emissionsvolumen von 1,1 Billionen Euro im Jahr 2022 anhalten wird.

Bram Bos, Lead Portfolio Manager Green Bonds, bei NN Investment Partners, fügt hinzu: „Angesichts des wachsenden Green-Bonds-Marktes und der entsprechenden Investorennachfrage gehen wir davon aus, dass sich die Dynamik fortsetzen wird. Unser Green-Bonds-Team ist eines der größten in der Branche. Es führt spezifische Green-Bonds-Analysen durch, um unseren dunkelgrünen Ansatz zu gewährleisten. Um mit der Nachfrage des Marktes und den für die laufende Analyse und zuverlässige Wirkungsberichterstattung erforderlichen Kapazitäten Schritt zu halten, freue ich mich, dass Roel van Broekhuizen ab dem 1. März 2022 als Portfoliomanager zu unserem Team stößt. Roel kam 2020 zu NN IP und arbeitete in verschiedenen Teams des Unternehmens, darunter auch im Green-Bonds-Team. Zuvor hatte er seinen MSc in Business Administration an der Vrije Universiteit in Amsterdam erworben. Roel wird uns beim Management unserer Green-Bonds-Portfolios unterstützen und dabei helfen, neue Marktentwicklungen auf dem grünen, sozialen und Nachhaltigkeitsmarkt zu analysieren.“





