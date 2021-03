5G, BioTech, Klimawandel – spannende Aktien für Zukunftsthemen

Neue Aktien an der Börse München: Diese Woche: In Zukunftsbereiche investieren, von Zellzählungen, medizinischen Versorgungszentren für Senioren, einer Schule, Mobilfunkmasten für das 5G-Netz bis hin zu Energierückgewinnung. Wir stellen den Beitrag von Thomas Schumm, Plusvisionen für die Südseiten der Börse München vor.“Das dänische Unternehmen ChemoMetec bietet verschiedene analytische Instrumente für die präzise Bestimmung der Zellkonzentration und Viabilität sowie für erweiterte Zellanalysen an und ist seit der Gründung 1997 stark gewachsen. Mit dem NucleoCounter hat ChemoMetec ein Produkt für die Zählung von Zellen in der Biotechnologie-, die Lebensmittel- und die Getränkeindustrie entwickelt. Bei der Produktentwicklung arbeitet ChemoMetec eng mit Krankenhäusern, Forschungsinstituten und Universitäten zusammen. Gerade auch mit Blick auf das Corona-Virus wird deutlich, dass Zellforschung in den kommenden Jahren große Wachstumschancen birgt. Ceva ist ein führendes Lizenz-Unternehmen in den Bereichen Mobilfunktechnologie, Halbleitern und smarter Sensoren. In einer Welt mit intelligenten Netzwerken finden sich die von Ceva lizenzierten Prozessoren in vielen Breitband- und Mobilfunkdiensten sowie Anwendungen mit künstlicher Intelligenz (KI). Im vergangenen Jahr hat sich die Aktie zumeist stramm aufwärts entwickelt, wodurch das Unternehmen inzwischen einen Börsenwert von derzeit mehr als einer Milliarde Euro erreicht.Funkmasten für das neue 5G-Netz





Oak Street Health , 2012 gegründet, betreibt medizinische Versorgungszentren für Senioren (65+) in den USA. Im vergangenen Jahr kam das Unternehmen auf einen Rekordumsatz von 883 Millionen US-Dollar, was ein Wachstum von 59 Prozent bedeutet. Angesichts von Corona ist das ein herausragendes Ergebnis. Im Jahr 2020 wurden von Oak Street Health 28 neue Zentren eröffnet, zwölf davon allein im vierten Quartal. Insgesamt kommt das Unternehmen nun auf rund 70 Zentren mit einer Durchschnittskapazität von 3.500 Patienten in denen 2020 etwa 90.000 Patienten behandelt wurden. Der Börsenwert beträgt 11,1 Milliarden Euro. BILD: VANTAGE TOWERS Es war ein solider Börsenstart von Vantage Towers . Die Funkmastsparte der britischen Mobilfunkkonzerns Vodafone bringt es auf eine Marktkapitalisierung von 12,3 Milliarden Euro. Die Briten hatten rund 19 Prozent ihrer Anteile an die Börse gebracht, um künftiges Wachstum zu finanzieren; schließlich geht es um den kostspieligen Aufbau des künftigen 5G-Netzes in zehn europäischen Staaten, darunter auch Deutschland. Die 82.000 Funkmasten sind für Investoren in Niedrigzinszeiten attraktive alternative Renditeobjekte.Schule an der Börse





Finanzbildung liegt in Deutschland nach wie vor etwas im Argen. Doch nun ist mit der International School Augsburg an der Münchner Börse im Qualitätssegment m:access zumindest eine Schule im Börsenhandel vertreten. Die ISA braucht zum Bau eines neuen Campus Geld und sammelte dieses teilweise über die Börse ein. Die ISA wurde 2005 gegründet, um im Wirtschaftsraum Augsburg/München eine Schule für international Familien nach internationalen Bildungsstandards anzubieten. Es ist eine Gesamtschule mit englischer Schulsprache, deren Schüler zwischen drei und 18 Jahren alt sind. Die Börse bewertet die ISA aktuell mit mehr als zwölf Millionen Euro.Energie recyceln





Bei Energy Recovery (A0NJUL) geht es um Energierückgewinnung, was spannend ist in Zeiten des Klimawandels und dem damit verbundenen Sparen von Energie. Das Unternehmen will ungenutzte Druckenergie optimiert umwandeln. Das ist besonders für Industrien in den Bereichen Wasser, Öl und Gas interessant. Durch die Energy-Recovery-Technologie können diese effizienter und nachhaltiger wirtschaften, also Kosten senken, Energie sparen, Abfall vermeiden und Emissionen reduzieren. Ein Schwerpunkt von Energy Recovery ist auch die Energierückgewinnung bei der Meerwasserentsalzung.Quelle: Börse München