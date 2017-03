57%-Chance mit Discount-Calls auf VSTOXX-Futures

Neben den Kursveränderungen des Basiswertes sind Veränderungen der impliziten Volatilität der wesentlichste Faktor bei der Preisbildung von Optionen und Optionsscheinen dar. Ein Anstieg der impliziten Volatilität verteuert die Kurse von Puts und Calls. Umgekehrt dazu verlieren sowohl Calls als auch Puts bei fallender Volatilität an Wert. Derzeit hält sich die implizite Volatilität auf relativ niedrigem Niveau auf. Im Falle einer generellen Kurskorrektur kann mit einem Anstieg der Volatilität gerechnet werden.

Mittels der von der Eurex angebotenen und berechneten VSTOXX®-Futures können Anleger an Volatilitätsänderungen teilhaben. Als Grundlage für die Preisberechnung der VSTOXX®-Futures fungiert ein Korb von am und aus dem Geld liegende Optionen auf den EuroStoxx50-Index. Permanent befinden sich acht VSTOXX®-Futures auf dem Markt. Die aktuellen Laufzeiten der Kontrakte erstrecken sich von April 2017 bis November 2017.

Mit den von der Société Générale angebotenen Discount-Call- und Put-Optionsscheinen auf VSTOXX® Mini-Futures-Kontrakte, können Anleger mit Hebelwirkung von den auch in Zukunft zu erwartenden Kurssprüngen der Futures profitieren.

Für Anleger mit der Meinung, dass die Volatilität in den nächsten 5 Monaten gleich bleiben oder ansteigen wird, könnte der SG-Discount-Call auf den VSTOXX®-Future August/2017, Bewertungstag 16.8.17, BV 1, mit Basispreis bei 17,50 Punkten, Cap bei 20 Punkten, ISIN: DE000SC0BUR5, interessant sein, der beim Future-Preis von 20,23 Punkten mit 1,29 – 1,59 Euro gehandelt wurde.

Notiert der Kontrakt am 16.8.17 auf oder oberhalb des Caps von 20 Punkten, dann wird die Rückzahlung des Discount-Calls mit dem Maximalbetrag von 2,50 Euro (+57 Prozent) erfolgen. Notiert der VSTOXX®-Future dann unterhalb des Basispreises, dann wird der Schein wertlos verfallen. Befindet sich der Preis des Kontraktes am Bewertungstag zwischen Basispreis und Cap, z.B. bei 19 Punkten, dann wird der Schein mit der Differenz zwischen dem an diesem Tag ermittelten Wert und dem Basispreis, im konkreten Fall mit 2,00 Euro getilgt.

Wer hingegen auch bei leicht nachgebender Volatilität positive Rendite erzielen möchte, könnte den SG-Discount-Call auf den VSTOXX®-Future August/2017, Bewertungstag 16.8.17, BV 1, mit Basispreis bei 12,50 Punkten, Cap bei 17,50 Punkten, ISIN: DE000SC0BUL8, für eine Veranlagung ins Auge fassen. Beim Referenzpreis von 20,23 Punkten wurde der Schein mit 3,98 – 4,28 Euro taxiert.

Dieser Discount-Call wird unter der Bedingung, dass der Future-Preis am Bewertungstag zumindest oberhalb des bei 17,50 Punkten liegenden Caps notiert, mit 5,00 Euro (+17 Prozent) zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von VSTOXX®-Futures oder von Discount-Optionsscheinen auf VSTOXX®-Futures dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek