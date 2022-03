50m mit 2,70% Cu: Tennant Minerals mit spektakulärem Kupfer-Gold-Fund!

Mit einem Kurssprung von 32 Prozent hat der australische Markt die spektakuläre Brownfield-Kupfer-Gold-Entdeckung von Tennant Minerals (ASX: TMS; FRA: Listing in Kürze erwartet) heute früh honoriert. Intraday notierte die Aktie von Tennant sogar noch wesentlich höher und erreichte, ausgehend von einem vorangegangenen Trading Halt bei 0,049 AUD, in der Spitze 0,083 AUD bevor sie bei 0,065 AUD schloss. Dabei wechselten Aktien im Gegenwert ungefähr der Hälfte der Marktkapitalisierung der Gesellschaft den Besitzer!



Die hochgradige Entdeckung im Herzen Australiens nahe der Bergbaugemeinde Tennant Creek am Stuart Highway im australischen Northern Territory hätte schwerlich zu einem besseren Zeitpunkt kommen können. Das Unternehmen meldet von seinen jüngsten Bohrungen auf seinem Bluebird Projekt mächtige, hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte unweit der Oberfläche einschließlich 50 Meter mit 2,70 % Cu und 0,52 g/t Au ab 158 m in Bohrloch BBDD0009. Die nahezu durchgängige Mineralisierung umfasst 24 m mit über 5 % Cu und 1 g/t Au, wobei die Ergebnisse der Bohrungen in der Tiefe mit nativem Kupfer noch ausstehen. Im Einzelnen lieferte die Bohrung einschließlich 24,0m @ 5,01% Cu und 1,01 g/t Au ab 159m, einschließlich 5,0m @ 7,28% Cu und 1,29 g/t Au, 291 g/t Silber (Ag) aus 165m, und 4,3 m @ 14,7 % Cu und 3,10 g/t Au aus 176,6 m.



Darüber hinaus bestätigten und erweiterten die Bohrungen eine hochgradige Kupfer-Gold-(Wismut)-Mineralisierung, die zuvor im oberen Teil der mineralisierten Zone Bluebird durchteuft wurde, darunter 16,0m @ 1,24% Cu und 1,50 g/t Au, 0,19% Bi von 157m in BBDD0008 einschließlich 8,0m @ 2,07% Cu und 1,33 g/t Au, 0,27% Wismut (Bi) ab 164m, einschließlich 3,0m @ 2,98% Cu und 3,02 g/t Au, 0,45% Bi ab 167m im Bohrloch.





Tabelle 1: Im Kitco Rechner lässt sich der Gegenwert von einer Tonne Erz bei 2,7 % Kupfer und 0,52 g/t Gold leicht nachrechnen. Er liegt aktuell bei 1.340 USD pro Tonne.



Zwei Resultate stehen noch aus - Gleich Ende März weitere Bohrungen geplant



Die mächtigen und hochgradigen Cu-Au-Abschnitte in den Bohrungen BBDD0009 und BBDD0008 entsprechen annähernd der wahren Mächtigkeit. Die Mineralisierung ist nach unten offen, wo die Untersuchungsergebnisse der beiden Bohrlöcher BBDD010 und BBDD011 noch ausstehen. Auch diese Bohrungen durchteuften mächtige Zonen von bis zu 33 m mit intensiver Hämatit-Alteration und sichtbarer Kupfermineralisierung. Die Analyse dieser Bohrungen wird in Kürze erwartet.



Bereits Ende März sollen bei Bluebird vorrangige Folge-Diamantbohrungen beginnen, um das Potenzial für eine hochgradige Kupfer-Gold-Ressource zu erkunden, die letztendlich mit anderen hochgradigen Lagerstätten bei Tennant Creek konkurrieren könnte, wie etwa der Lagerstätte Peko, die 20 km westlich von Bluebird liegt und 147.000 Tonnen Kupfer mit einem Gehalt von 4 % Cu und 414.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 10 g/t Au7 produzierte.



Bergbaubezirk Tennant Creek für hochgradige Kupfer-Gold-Vorkommen bekannt



Der Chairman von Tennant Minerals, Matthew Driscoll, kommentierte: „BBDD0009 war das erste Loch, das gebohrt wurde, um die Kupfer-Gold-Zone von Bluebird unterhalb früherer Bohrungen zu erproben. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass wir es mit einer sehr spannenden Kupfer-Gold-Entdeckung zu tun haben. Es gehört zur Charakteristik der Lagerstätten im Distrikt, dass sich die Gehalte mit zunehmender Tiefe verbessern. Wir werden deshalb unsere Bohr- und Explorationsprogramme vorrangig beschleunigen, um dieses Potenzial zu testen."



Der Bergbaubezirk Tennant Creek ist historisch gesehen reich an hochgradigen Kupfer- und Goldlagerstätten ist. Eine Blaupause für die neue Entdeckung könnte die Lagerstätte Peko liefern, die nur 20 km westlich von Bluebird liegt und in der Vergangenheit 147.000 Tonnen Kupfer mit einem Gehalt von 4 % und 414.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 10 g/t produzierte.



Tennant Minerals Limited hat insgesamt fünf Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge vn 1048 m auf dem Bluebird-Projekt abgeschlossen. Alle fünf Bohrlöcher durchschnitten eine intensive Hämatit-Alteration mit sichtbarer Kupfermineralisierung, einschließlich Malachit und/oder Chalkosin (Kupfersulfid), sowie natives Kupfer in zwei tieferen Step-Out-Bohrlöchern BBDD0010 und 00111, deren Resultate noch ausstehen. Die Bohrungen schließen an frühere hochgradige Bohrabschnitte aus dem RC-Bohrprogramm4 vom November 2020 an, als das Unternehmen eine erste Explorationsbohrkampagne auf dem Kupfer-Gold-Projekt Barkly mit sieben Bohrlöchern auf insgesamt etwa 1.170 m durchführte.



Abbildung 1: Bluebird-Querschnitt 448,380mE mit dem 50m-Schnittpunkt der Kupfer-Gold-Mineralisierung in BBDD0009



Die letzten beiden Step-out"-Bohrlöcher des aktuellen Programms, BBDD0010 und BBDD0011, erprobten die abwärts gerichtete Projektion der Mineralisierung westlich von BBDD0009 (Abbildung 2) und durchschnitten beide eine intensive Hämatit-Alteration mit sichtbarer Kupfermineralisierung.



Die Ergebnisse von BBDD0010 und BBDD0011 werden voraussichtlich innerhalb einer Woche nach dieser Veröffentlichung eintreffen. Es ist jedoch bereits ersichtlich, dass die Intensität der Kupfermineralisierung in der Tiefe und in Richtung Westen zunimmt.



Abbildung 2: Bluebird-Längsprojektion mit den wichtigsten Abschnitten und den Durchschlagspunkten BBDD0010 und BBDD0011



Weitere Bohrungen sind geplant, um die Kupfer-Gold-Lagerstätte Bluebird neigungsaufwärts und neigungsabwärts zu erproben und um den Umfang dieser hochgradigen Zone in Bezug auf Tonnage und Gehalt zu bestimmen. Die spezialisierten Diamantbohrunternehmen, die dieses Programm erfolgreich abgeschlossen haben, Titeline Drilling Pty Ltd (Foto 1), werden nach der Regenzeit im Northern Territory zurückkehren und voraussichtlich Ende März - Anfang April erneut mit den Bohrungen beginnen. Der Umfang dieses weiteren Bohrprogramms wird nach Erhalt aller Ergebnisse festgelegt.



Abbildung 3: Bluebird Querschnitt 448,400mE mit den Kupfer-Gold-Abschnitten BBDD0008 und BBDD0007



Bluebird könnte der Anfang einer wesentlich größeren Entdeckung sein



Zusätzlich zu Bluebird besteht ein ausgezeichnetes Potenzial für die Entdeckung mehrerer hochgradiger Kupfer-Gold-Abschnitte innerhalb des 5 km langen Schwerkraft-Korridors mit übereinstimmenden magnetischen Hochpunkten, der die Kupfer-Gold-Lagerstätte Bluebird und die historische Goldmine Perseverance einschließt (Abbildung 4).



Die Schwerkraft-Höhen im Mineralfeld Tennant Creek werden als mit Eisenanreicherung verbunden interpretiert, während die magnetischen Höhen möglicherweise mit sekundärem oder primärem Magnetit in Zusammenhang stehen. Eine Eisenanreicherung wird im Allgemeinen weitgehend mit einer IOCG-Mineralisierung in Verbindung gebracht. Eine Eisenanreicherung von >20 % Fe steht in Zusammenhang mit der Kupfer-Gold-Mineralisierung Bluebird (siehe Tabelle 1).



Abbildung 4: Schwerkraftkamm auf Barkly E28620 mit dem Bluebird-Prospekt und magnetischen Zielen im

Bluebird-Korridor



Die Bluebird-Mineralisierung ist im Wesentlichen „blind“ und weist nur eine schwache geochemische Ausprägung an der Oberfläche auf. Innerhalb des Schwerkraftkorridors Bluebird gibt es mehrere andere gravimetrisch-magnetische Ziele, die unterhalb der ausgelaugten Zone, die sich bis >50 m unter der Oberfläche fortsetzt, nur minimal erprobt wurden.



Eine weitere Modellierung der magnetischen und gravitativen Daten ist im Gange, um die Größe und Tiefe der übereinstimmenden gravitativen und magnetischen Merkmale zu modellieren. Dies wird die Ausrichtung der Bohrungen und die Planung eines weiteren Reverse-Circulation (RC)-Bohrprogramms ermöglichen, das parallel zu den Diamantbohrungen in der Lagerstätte Bluebird durchgeführt werden.



Abbildung 5: Lage der Projekte Barkly (EL 28620) und Babbler (EL 30701) Barkly mit den Minen Peko und

Nobles Nob



Die Projekte Barkly und Babbler gelten als äußerst aussichtsreich für Magnetit-Hämatit-haltige Kupfer-Gold-Mineralisierungen, ähnlich wie andere große Lagerstätten, die anderswo im Tennant Creek Mineralienfeld gefunden wurden, wie z.B. die Lagerstätte Peko (Abbildung 5), die nur 20 km westlich des Projekts Barkly liegt und zwischen 1934 und 19817 147.000 Tonnen mit 4 % Cu und 414 Unzen mit 10 g/t Au produzierte.



Das Unternehmen konzentriert sich zunächst auf den Bluebird-Prospekt, wo frühere Bohrungen eine hochgradige Kupfer-Gold-Mineralisierung in relativ geringer Tiefe ergaben. Zu den bedeutenden Abschnitten des Bohrprogramms 2020 gehören BBRC0015 20m @ 1,67% Cu, 1,79g/t Au ab 156m, einschließlich 10m @ 2,32% Cu, 2,87 g/t Au4 sowie BBRC0019 15m @ 3,46% Cu, 0,61g/t Au aus 172m, einschließlich 4m @ 6,28% Cu, 0,24g/t Au ab 175m, und 1m @ 4,80% Cu, 3,95g/t Au ab 186 (Veredelung in der Mineralisierung, Abbildung 1)



Im Rahmen des vor kurzem abgeschlossenen Diamantbohrprogramms bei Bluebird wurde nun die gesamte Mächtigkeit der mineralisierten Zone bei Bluebird erprobt. BBDD0009 durchteufte eine hochgradige Kupfer-Gold-Mineralisierung auf einer Länge von 50 m und das vierte Bohrloch des Programms, BBDD0010, durchteufte eine Kupfermineralisierung auf einer Länge von 35 m, einschließlich nativem Kupfer (die Ergebnisse werden noch bekannt gegeben), unterhalb/neben BBRC019.



Fazit: Das Timing von Tennant Minerals ist angesichts der geopolitisch angefeuerten Rohstoffpreishausse perfekt. Die hochgradigen Ergebnisse auf dem Bluebird-Projekt zeigen deutliche Parallelen zu benachbarten Lagerstätten, die in der Vergangenheit (bei niedrigeren Rohstoffpreisen) erfolgreich produziert haben. Diese Vergleichsmöglichkeit ist – neben dem leichten Zugang zu Infrastruktur – ein wichtiger Vorteil von Brownfield-Entdeckungen. Tennant Minerals hat für kommende Woche weitere Ergebnisse angekündigt plant schon in Kürze sind weitere Bohrungen. Wir bleiben auf jeden Fall an der Story dran.





Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Tennant Minerals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Tennant Minerals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.