500 Prozent Plus an einem Tag mit Long Island Ice Tea- Blockchain-Irrsinn geht weiter!

Die folgendewerden wir auf unserem neuen Portalnicht kommentieren. Wir lassen sie so stehen wie sie ist. Die Firma Long Island Ice Tea benennt sich um in Long Blockchain Corp. Man will sich künftig statt auf Eistee auf Blockchain fokussieren. Wir wünschen allen, die die Aktie heute kaufen und sie bis zu 500% nach oben schieben viel viel Glück. Möge es long, pardon, lange anhalten. Und frohe Weihnachten. Sicher auch völlig ironiefrei von den Kollegen von n-tv, die diese Meldung als erstes hatten;-)