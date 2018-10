4 Tradingbereiche, Bitcoin, WTI, S&P500, Dow Jones!

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Die von uns in der letzten Woche gesetzten Tradingbereiche wurden bereits zum Ende dieser Handelswoche erreicht. Jeder Abonnent und Leser der sich dies zu nutzen machte und Positionen in diesen Märkten hinterlegt hatte, steht nun deutlich im Gewinn.

Es handelt sich dabei um die US Indexe S&P500 sowie den Dow Jones.

Beide Long Tradingbereiche sind aktiv und können genutzt werden um direkt Positionen zu hinterlegen. Um die Einstiegsbereiche, Kursziele und Stopps zu erhalten melden Sie sich hier kostenlos an www.hkcmanagement.de

WTI ÖL in unserem erfolgreichsten Markt in 2018 ist seit Mittwoch ein weiterer Tradingbereich hinterlegt worden. Der Ölmarkt glich in 2018 einer Achterbahn, welche wir auf der Long und Short-Seite in allen 6 Zielbereichen des Jahres mit einem Gewinn verlassen konnten. Nutzen auch Sie den aktuellen Tradingbereich um von der kommenden Impulsbewegung im Ölmarkt profitieren zu können! Als WTI Abonnent erhalten Sie von uns Einstiegsbereich, Kursziel und Stopp um ihre Position zu hinterlegen. Alle Informationen zur Umsetzung erhalten Sie in den Updates unter www.hkcmanagement.de

Im Bitcoin hatten wir einen Short Tradingbereich hinterlegt. Wir bekamen viele Anschriften; dass es ein viel zu großes Risiko wäre diesen Markt zu shorten.

Aktuell stehen wir jedoch deutlich im Plus, der Markt konnte den Abverkauf wie anvisiert starten und stopps wurden bereits auf den Entry gesetzt um jegliches Risiko aus der Position zu nehmen.

Hier der aktuelle Chart zu BITCOIN:

Mein Team und ich haben es uns zum Ziel gesetzt Ihnen, in einem dem Anleger feindlich gesinnten Marktumfeld mit unserer Analyse Unterstützung und Wegweiser zu sein und mit unseren Zielbereichen präzise Trading-Korridore für Ihren Handelserfolg zu liefern. Testen auch Sie Deutschlands akkurateste Analyse unter www.hkcmanagement.de.

© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management GmbH & Co. KG