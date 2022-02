In 4 Schritten zur gesicherten Zukunft – das sollten Versicherungsmakler und Finanzberater jetzt tun

Versicherungsmakler und Finanzberater sind geschult darin, ihren Klienten bei der Vorsorge für das Alter zu helfen. Demgegenüber leisten sie selbst oftmals wenig, um auch die eigene Vorsorge im Blick zu behalten.

Versicherungsexperte Benjamin Adamietz ist sich der Gefahren dieses Vorgehens bewusst. Zudem weiß er, wie einfach es sein kann, tatsächlich für die eigene Zukunft vorzusorgen – mit gerade einmal vier Maßnahmen lassen sich erhebliche Fortschritte erzielen.

Für den Kollegen ist es wichtig, die Zukunft optimal zu planen. Und das nicht nur für Personen, sondern zugleich für das eigene Unternehmen. Immerhin kann dieses in unterschiedlichen Gesellschaftsformen geführt werden. Damit wären jeweils voneinander abweichende Rechte und Pflichten verbunden, die später einmal relevant sein dürften – etwa bei der Frage eines Verkaufs des Unternehmens oder bei der Nachfolgeplanung. Es gilt daher, alle diese Aspekte schon frühzeitig zu betrachten und sich dabei für eine gute Option im Sinne des Unternehmens zu entscheiden.

Ein guter Makler wird immer auch das Riskmanagement seines Unternehmens im Blick behalten. So weiß er, dass er für den Ernstfall vorsorgen muss, um den Fortgang der täglichen Arbeit nicht zu gefährden. Wo lassen sich etwa die Passwörter finden? Welche Person ist für den Fall der Fälle als Vertreter bestimmt worden? Mehr noch, wer könnte später einmal als Nachfolger in Betracht kommen, wenn der Makler seine Arbeit einmal nicht mehr aufnehmen kann?

In der Zukunft kann der Makler entweder von der Maklerrente oder dem Unternehmensverkauf profitieren – bei beiden Optionen muss vorgesorgt werden. Die Datenerfassung sollte mit einem Maklerverwaltungsprogramm erfolgen, Papier eingespart und die betrieblichen Auswertungen immer aktuell gehalten werden. Daneben müssen die Verträge mit den Klienten hinsichtlich Laufzeit und Inhalt überprüft werden. Auch dem Hauptproduktpartner gilt das Augenmerk: Wie viel Haftung besteht dort oder wie lange laufen die Verträge mit ihm noch?

Ein Maklerbüro kann durchaus einen erheblichen Wert erreichen. Viele Makler bauen sich daher keine eigene Altersvorsorge auf, sondern wollen im Fall des Ruhestands einfach ihr Unternehmen verkaufen. Ein trügerisches Vorhaben, das bei einbrechenden Preisen schnell zu fatalen Folgen führen kann. Besser ist es daher, sich persönlich gegen die Armut im Alter abzusichern und das eigene Geld bestmöglich zu sparen. Wer jahrelang in der Branche aktiv war, wird schließlich wissen, auf welche Besonderheiten dabei zu achten ist und wie sich der Vermögensaufbau bewältigen lässt.

Benjamin Adamietz ist selbstständiger Versicherungsmakler und Geschäftsführer der ADAMIETZ & KOLLEGEN GmbH. Er bietet sowohl Privatkunden als auch selbstständigen Unternehmern individuelle Versicherungslösungen. Dabei hilft er ihnen, Produkte zu finden, die zu ihren persönlichen Ansprüchen passen. Der Versicherungsexperte verfolgt dabei einen kundenorientierten Ansatz und folgt stets seinen Leitworten: menschlich, modern und maßgeschneidert. Weitere Informationen unter: https://www.finanzkanzlei-adamietz.de/

