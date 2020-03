4 Dividendenkönige und gegen Coronavirus geimpfte Dividendenaktien

Die Wunschanalyse über Dividendenaktien vor zwei Wochen war der Startschuss. Nach meiner Wunschanalyse haben mich noch viele weitere Vorschläge für Dividendenaktien erreicht, ich habe meine. Die von mir angelegten Kriterien habe ich verschärft, so dass nun nur noch sehr wenige Aktien übrig bleiben. Das ist nun eine Änderung zum Ergebnis der Woche davor. Bitte betrachten Sie diese verschärften Regeln als Ansatz,Ich habe letzte Woche meine 11 Dividendenfavoriten einer näheren Untersuchung unterzogen.Diese Dividendenaktien sind gegen den Coronavirus geimpft. Eine Dividende wird stets aus dem Gewinn des abgelaufenen Geschäftsjahres ausgeschüttet. Wenn jetzt also das Geschäft 2020 einbricht, dann hat das keinen Einfluss mehr auf die Dividende für 2019, die wir im Frühjahr erwarten dürfen. Für die Dividende 2020, die im Frühjahr 2021 ausgeschüttet wird, sieht das natürlich anders aus. Das ist aber noch hin und wir wollen erstmal dieses Jahr von den Dividendenaktien profitieren. Für 2021 werde ich zu gegebener Zeit in meinem Heibel-Ticker informieren.Meine. Der Zugang zu Kapitel 04 ist exklusiv für Heibel-Ticker Abonnenten. Wer noch nicht Abonnenten und interessiert ist, nutzt bitte das Schnupper-Abo inklusive aller Upates und Funktionen für 6 Wochen und 20 Euro.Kapitel 04 der HT Ausgabe #10: https://heibel-ticker.de/heibel_tickers/1720#ch04 Schnupper-Abo testen: www.heibel-ticker.de