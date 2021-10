4 der 10 meistgesuchten Aktien sind Impfstoffhersteller - Biontech mit Abstand auf erster Position

Aktien-Suchanfragen im Netz: Biontech mit Abstand auf Platz 1

4 der 10 meistgesuchten Aktien von Unternehmen, welche Impfstoffe herstellen

Biotechnologie-Branche soll bereits im Jahr 2026 etwa 505 Milliarden US-Dollar Umsatz generieren (2006: 78 Milliarden Dollar)

Biontech landet bei dem Ranking der meistgesuchten Aktien in diesem Monat mit Abstand auf dem ersten Platz. Die Lufthansa befindet sich deutlich abgeschlagen auf der zweiten Position, mit CureVac, Vaineva und Moderna sind gleich drei weitere Impfstoffhersteller in der Top10 vertreten, wie aus einer neuen Handelskontor-Infografik hervorgeht.

Womöglich aus gutem Grund: so erwarten Beobachter, dass der Biotechnologie-Branche goldene Zeiten bevorstehen. Belief sich der weltweite Umsatz mit Biotechnologie im Jahr 2006 noch auf 78 Milliarden US-Dollar, sollen es im Jahr 2026 bereits 505 Milliarden Dollar sein. Aktuellen Prognosen zufolge soll der Anteil von Biotechnologie am weltweiten Pharmaumsatz in besagtem Zeitraum von 14 Prozent auf 37 Prozent ansteigen.

Indes zeigen Google-Suchmaschinendaten, dass das Interesse an Biontech Aktien in Rheinland-Pfalz am größten ist. Dort befindet sich auch der Sitz des Unternehmens, genauer gesagt in Mainz an der Goldgrube 12 – und genau als eine solche hat es sich zuletzt auch für Anleger entpuppt.

Dass die Erfolgsgeschichte auf dem Börsenparkett auch teilweise auf stabilem Fundament fußt, das zeigt die Entwicklung des Umsatzes. Lag dieser im Jahr 2018 noch bei 127,58 Millionen Euro, erzielte Biontech alleine im zweiten Quartal 2021 einen Umsatz in Höhe von etwa 5,3 Milliarden Euro.

Wie nachhaltig die hohe Aufmerksamkeit sowie die Rallye ist, das wird sich zwar noch zeigen müssen. Im Moment jedenfalls sind die Impfstoffhersteller in den Köpfen der Börsianer dominant. Ebenfalls hohe Suchvolumina verzeichnen Automobilhersteller wie Daimler, Nel ASA, Volkswagen und Tesla.



Über Handelskontor-News.de

Handelskontor ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Anlegern Nachrichten, Analysen, Infografiken und Anleitungen anbietet.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.