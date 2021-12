48 Bitcoin-Trading für Anfänger: 5 Tipps für Einsteiger

Der Bitcoin repräsentiert die bekannteste Kryptowährung und bietet mit seiner Volatilität insgesamt interessante Möglichkeiten, Handel zu betreiben und dadurch Gewinne zu erzielen. Die Frage ist: Wie investiere ich sinnvoll in Bitcoin und andere Kryptowährungen? Was gibt es bei einer Investition zu beachten und was sollte man lieber vermeiden? Einige Einsteiger-Tipps für Bitcoin-Anfänger verrät der Experte Christian Brom gerne in einem Gastbeitrag. Herr Brom ist Experte für Themen rund um die Blockchain und Kryptowährungen. Er verfolgt als Gründer und Geschäftsführer von der Limytd Blockchain Akademie einen visionären Ansatz, indem er die Anwendungs- und Investment-Potenziale der Blockchain-Technologie einer breiten Masse an potenziellen Investoren zugänglich macht. Da er selbst erfolgreich im Bereich der Kryptowährungen tätig ist, begeistert er sich für alle Potenziale, die Digitalwährungen entspringen.

Sie möchten gerne wissen, wie man sich beim Trading mit Kryptowährungen geschickt anstellt? Sie hören immer wieder von Anderen, dass man dadurch ansehnliche Summen an Geld verdienen kann? Gerne lege ich Ihnen in den nachfolgenden Zeilen nahe, wie Sie Ihr Geld so investieren können, dass Sie am Ende des Tages mit einem Plus nach Hause gehen und nicht auf typische Anfängerfehler hereinfallen.

Erster Tipp: Investieren Sie nur das, was auf vernünftiger Basis zur Verfügung steht

Der Bitcoin ist, ebenso wie andere digitale Währungen, Kursschwankungen unterlegen, weshalb er sich ideal für den Handel eignet. Niemals sollten Sie jedoch den Fehler machen, Ihr gesamtes Vermögen einzusetzen. Besser ist es, wenn man sich für den Beginn unter Betrachtung aller Möglichkeiten eine Summe X aussucht, die man übrig hat und für die Investition bzw. das Trading verwenden möchte. So bleibt stets alles im Rahmen und Verluste, die am Anfang durchaus auftreten können, sind weniger schmerzlich. Sie sollten jederzeit einen Notgroschen in Reserve haben, mit dem Sie Löcher in Ihrem Haushaltsbudget eigenständig stopfen können.

Zweiter Tipp: Lernen Sie, Trends zu erkennen

Mit Kryptowährungen verhält es sich ähnlich wie mit Aktien: Die tagesaktuellen Tendenzen lassen sich in Charts festhalten und analysieren. Wer innerhalb kurzer Zeit eine gute Rendite erwirtschaften möchte, sollte sich die Fähigkeit aneignen, Aufwärts- oder Abwärts-Trends anhand von Chatverläufen zu erkennen. Nur so gelingt es, tagesaktuell eingreifen und agieren zu können. Zu bedenken gilt dabei auch, dass es jederzeit sein kann, dass politische Nachrichten oder weltwirtschaftliche Entwicklungen großen und spontanen Einfluss auf den Kurs nehmen. Hier gilt es schnell zu sein und mit der richtigen Trading-Optionen darauf zu reagieren (Kauf- oder Verkaufsorder).

Dritter Tipp: Suchen Sie Gemeinschaft mit anderen

Wenn Sie selbst kein Zahlenmensch sind und Ihnen die Analyse von Kursen wenig Spaß bereitet, Sie aber dennoch vom Trading im Kryptomarkt profitieren wollen, besteht immer die Möglichkeit, auf Experten zurückzugreifen. In entsprechenden Gruppen bei Telegram oder WhatsApp veröffentlichen Krypto-Experten gegen einen monatlichen Beitrag wertvolle Tipps für den Handel, die Sie dann einfach befolgen und nachmachen können. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, bei manchen Brokern (z. B. Etoro, Ayondo etc.) auf Copy-Trading zu setzen – Sie stellen Ihr Geld zur Verfügung und kopieren mit relativ wenig zeitlichem Aufwand erfolgreiche Trader, die sich am Markt schon bewiesen haben und beim Handel mit Kryptowährungen durchaus gute Gewinne erzielen.

Vierter Tipp: Lassen Sie sich nichts schlecht reden

Sobald Ihr Geld in den Bitcoin oder andere Kryptowährungen wie Ethereum, Solana oder Rippel investiert ist, sollten Sie einfach Ihrer Strategie nach handeln und die eigenen Ziele klar verfolgen. Es wird immer wieder Situationen geben, in denen Ihr Umfeld von außen versucht, hineinzureden oder Sie durch andere, äußere Umstände

Panik verspüren werden. Bitte tätigen Sie keine Panikverkäufe, sobald der Kurs nicht das macht, was Sie sich vorgestellt haben. Extreme Volatilität im Kryptomarkt ist normal und kann ganz einfach fürs Trading genutzt oder ausgesessen werden. Sie sollte aber nicht dazu verleiten, in Panik den gesamten Bestand zu verkaufen. Sobald der Kurs fällt, kann man mit einem Hebel-Zertifikat auf den Rückgang des jeweiligen Wehrs zu setzen und somit eine vermeintlich gefährliche oder schlechte Situation in etwas Positives verwandeln. Verlassen Sie sich dabei auf das, was Sie gelernt haben und hören Sie nicht auf Personen, die zum Thema Kryptowährung nur über Halbwissen verfügen.

Fünfter Tipp: Diversifikation des Handels Portfolios

Natürlich kann man beim Trading hauptsächlich auf den Bitcoin setzen, es gibt jedoch auch andere Kryptowährungen, die gutes Potenzial für den täglichen Handel bieten. Wer es abenteuerlich mag, kann sich beispielsweise an Meme-Coins herantrauen – das sind diejenigen Coins, die es, angelehnt an Internet-Memes, in der Vergangenheit schon öfter geschafft haben, Millionäre über Nacht hervorzubringen. Sie erfahren oft plötzlich einen riesigen Hype und legen eine rasante Wertentwicklung hin, die dann aber auch schnell wieder abebben kann. Hier gilt es, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Grundsätzlich ist es immer ratsam, seine Investition zu streuen und mehrere Kryptowährungen fürs Trading ins Auge zu fassen. So geht man weniger Risiko ein und hat tagtäglich mehrere Chancen und Möglichkeiten, Gewinne zu erzielen.

Fazit

Sie sehen also: Trading mit Bitcoin und anderen Coins kann unheimlich spannend und lukrativ sein. Als wichtigster Rat gilt dabei, nichts Unüberlegtes zu tun und sich mit der Thematik entweder selbstständig oder mithilfe von anderen auseinanderzusetzen. Schließlich geht es um Ihr hart verdientes Geld, das für Sie arbeiten und lohnenswerte Gewinne erwirtschaften soll. Da der Krypto-Markt noch nicht vollständig reguliert ist, sind die Möglichkeiten absolut vielfältig und entdeckenswert.

Autor: Christian Brom

Christian Brom von limytd.com ist Experte im Bereich Blockhain und Kryptowährungen.

Es bringt die Nutzerfreundlichkeit in die Blockchain Technologie und ist der erste Ansprechpartner im DACH Raum für Blockchain und Kryptowährungen. Der technologische Fortschritt beginnt jetzt. Blockchain wurde nicht nur entwickelt, um darin zu investieren und davon zu profitieren, sondern sie anzuwenden.

Weiterbildung ist ihm sehr wichtig. Die klassische Schulbildung reicht nicht mehr aus, um sein persönliches Potenzial voll ausschöpfen zu können. Das liegt daran, dass sich die Welt und die Gesellschaft schneller ändert, als unser Bildungssystem.

Das Bild eines Investors ist in unserer Gesellschaft stark veraltet. Viele stellen sich unter einem Investor eine Person im höheren Alter, mit Anzug und Krawatte vor, der Unsummen an Geldern bewegt. Das ist nicht mehr so, bereits mit kleinem Geld kann man mit guten Strategien und dem richtigen Wissen nachhaltig investieren und auch ziemlich hohe Profite einfahren. Heute hat mittlerweile jeder die Möglichkeit sich als Investor zu bezeichnen. Vor allem die jüngere Generation, die mit moderner Technologie täglich hantiert, haben sogar bessere Voraussetzungen.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.