45 % der Family Offices sehen Kryptowährungen als Absicherung - Privatanleger investieren verstärkt aus Angst etwas zu verpassen

Fast die Hälfte der Family Offices mit verwaltetem Kapital von mindestens mehreren hundert Millionen Dollar sehen Kryptowährungen als Absicherung gegen makroökonomische Entwicklungen

53 % der US-Privatanleger investieren indes in digitale Assets aus Angst etwas zu verpassen

70 % der Family Offices planen für ihre Kunden Investitionen in Kryptowährungen

71 % der institutionellen Anleger in Asien sind bereits in Krypto Assets investiert (Europa 56 %, USA 33 %)

Jeder vierte Finanzberater bezeichnet Bitcoin als Anlageklasse wegen Inflationsschutz als attraktiv (2020: 9 %)

45 Prozent der Familcy Offices welche mehrere hundert Millionen oder Milliarden Dollar verwalten sehen Kryptowährungen als Absicherung gegen höhere Inflation, anhaltend niedrige Zinsen sowie andere makroökonomische Entwicklungen. Anders die Privatanleger: mehr als die Hälfte gibt an, Krypto-Assets aus Angst etwas zu verpassen gekauft zu haben. Dies geht aus einer neuen Infografik von Block-Builders.de hervor.

Kapitalstarke Finanzprofis sowie institutionelle Investoren sind immer mehr geneigt, digitale Devisen zu kaufen. 15 Prozent der besagten Family Offices sind bereits investiert. Bei den Privatanlegern ist die Quote deutlich niedriger. In Deutschland sowie den Vereinigten Staaten von Amerika besitzen jeweils 6 Prozent der Bürger Kryptowährungen.

Indes scheint sich die Krypto-Quote beim sogenannten Smart Money – Institutionen, Family Offices und akkreditierte Investoren – künftig noch deutlich zu erhöhen. Wie die Infografik aufzeigt, planen 70 Prozent dieser Investments in digitale Assets für ihre Kunden.

71 Prozent der institutionellen Anleger aus Asien sind unterdessen bereits in Krypto-Assets investiert. In Europa liegt der Wert bei 56 Prozent, in den USA bei 33 Prozent.

Wie die Infografik aufzeigt, kam es bei den Großanlegern im Angesicht der jüngsten Anstiege von Bitcoin und zahlreichen Altcoins nicht zu Gewinnmitnahmen, im Gegenteil. Vielmehr haben diese ihre Bestände deutlich aufgestockt.

Insbesondere das Narrativ von Bitcoin scheint sich dieser Tage fundamental zu wandeln. Von der Währung in der Krise zur Währung für die Krise: 25 Prozent der Finanzberater bezeichnen Bitcoin wegen der möglichen Absicherung gegen Inflation als attraktive Anlageklasse. Noch im vergangenen Jahr teilten lediglich 9 Prozent der Berater diese Auffassung.

Bei den US-Privatanlegern überwiegt indes die Furcht, etwas zu verpassen. Diesen Grund für den Kauf gaben 2020 noch 32 Prozent jener an. Der Wert kletterte in diesem Jahr auf 53 Prozent.

„Während Großanleger vor allem aus strategischem Kalkül in Kryptowährungen investieren“, so Block-Builders-Analyst Raphael Lulay, „überwiegt bei den Privatanlegern die Furcht, etwas zu verpassen – etwas, das durch Soziale Medien und Krypto-Influencer bewusst oder unbewusst verstärkt wird“.



Block-Builders ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern Nachrichten, Analysen und Anleitungen anbietet. Die Block Builders GmbH hat ihren Geschäftssitz in Berlin.

