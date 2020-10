44 % der Finanzexperten der Überzeugung, dass nachhaltige Geldanlagen höhere Renditen bringen - Nachfrage auf Rekordhoch

44 % der Finanzexperten überzeugt, dass nachhaltige Geldanlagen höhere Renditen bringen

In Deutschland teilen nur 36 % der Finanzexperten diese Einschätzung

Vor allem Anleger in Amerika und Asien nachhaltigen Anlagen zugewandt

Risiko von nachhaltigen gegenüber konventionellen Investments niedriger eingestuft

Nachfragehoch für „nachhaltige Aktien“ auf Google, maximaler Trend-Score von 100

Nachhaltige ETFs mit Kursgewinnen von bis zu 69 %, während DAX an Notierung verliert

44 Prozent der sachkundigen oder fortgeschrittenen Anleger sind der Überzeugung, dass nachhaltige Kapitalanlagen zu höheren Renditen führen. Wie aus einer neuen Infografik von Block-Builders.de hervorgeht, sind insbesondere die Anleger in Amerika sowie Asien jenen nachhaltigen Anlagen zugewandt. Obgleich Deutschland und Europa hinterherzuhinken scheinen, zeichnet sich der Trend hin zu einer sozialen und grünen Geldanlage auch hierzulande ab.

Während weltweit 44 Prozent der Finanzexperten grüne Kapitalanlagen in puncto Rendite vorn sehen, sind es in Deutschland lediglich 36 Prozent. Ähnliches zeigt sich auch bei dem tatsächlichen Investment-Verhalten der Anleger. 44 Prozent der europäischen Teilnehmer auf dem Kapitalmarkt investieren in nachhaltige Fonds. In Asien sind es 49 Prozent, in Nord- und Südamerika sogar 52 Prozent.

Insbesondere bei einem weiter gefassten Zeitraum zeichnet sich ein krasser Wandel ab. Wie die Infografik aufzeigt, wollten noch im Jahr 2007 37 Prozent der Finanzexperten keine nachhaltigen ESG-Anlagen in ihr Portfolio aufnehmen. Inzwischen sträuben sich nur noch 4,1 Prozent gegenüber jener Art der Geldanlage.

Unterdessen geht aus der Erhebung hervor, dass sich zu keinem Zeitpunkt innerhalb der letzten 12 Monate mehr Menschen für „nachhaltige Aktien“ auf Google interessierten. Der Google-Trend-Score, welcher das relative Suchvolumen angibt, notiert auf dem höchstmöglichen Wert von einhundert.

Die Entwicklung schlägt sich auch auf dem Börsenparkett nieder. Nachhaltige Geldanlagen wie entsprechende Fonds und Aktien zählen zu den größten Gewinnern der Stunde. Binnen der letzten 12 Monate kletterte die Notierung des Global Clean Energy ETF um 68,8 Prozent nach oben. Auch der MSCI World Socially Responsible ETF gewann 4,9 Prozent an Wert – während der DAX im selben Zeitraum rund 6,8 Prozent an Notierung einbüßte.

„Immer mehr Anleger sind der Auffassung, dass sich Nachhaltigkeit und Rendite nicht ausschließen“, so Block-Builders-Analyst Raphael Lulay. „Ungeachtet der jüngsten Anstiege entsprechender Assets könnte dies erst der Auftakt eines lang anhaltenden Anlagetrends sein“.

Über Block-Builders.de

Block-Builders ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern Nachrichten, Analysen und Anleitungen anbietet.

