40 % Plus mit FinTech Empfehlung in 2 Monaten

"Tue Gutes und rede darüber." Getreu diesem Motto hebe ich hier meine richtige Einschätzung für die FinTech Group der letzten Wochen hervor.Seit meiner Einschätzung ist die Aktie der FinTech Group von ca. 17 Euro (31. Mai) auf ca. 24 Euro (30. Juli) angestiegen. Günstiger als gedacht kann das für Deutschland und Österreich erprobte Geschäftsmodell auf neue Länder ausgeweitet werden, wie wir am Beispiel des Markteintritts in Holland gesehen haben. Wer Ende Mai investiert hat, hat bis heute ein Plus von ca. 40 % erhalten!