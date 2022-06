3rd-eyes analytics baut sein Engagement in Nordeuropa aus

Schweizer Wealth-Tech nutzt das Nordic Fast Track Programm

Ziel ist es, den Markteintritt der nachhaltigen Vermögensplanungslösungen von 3rd-eyes analytics zu beschleunigen Zürich, den 07. Juni 2022 – Das Schweizer Wealth-Tech 3rd-eyes analytics hat einen wichtigen Schritt zur Stärkung seiner Positionierung in Nordeuropa erreicht. 3rd-eyes analytics wurde zum Nordic Fast Track-Programm zugelassen, eine von der dänischen Wirtschaft gestartete Initiative, um internationale Fintech-Unternehmen mit Kooperationspartnern und Investoren auf dem nordischen Markt zu verknüpfen und den Marktzugang zu erleichtern. „Wir freuen uns darauf, mit dem Nordic Fast Track Programm in Nordeuropa stärker wachsen zu können. Die Initiative zeigt auch, dass die Nachfrage bei digitalen und nachhaltigen Wealth-Tech-Lösungen unverändert groß ist“, erklärt Stephanie Feigt, Gründerin und CEO von 3rd-eyes-analytics. Die dänische Hauptstadt Kopenhagen ist ein globales Fintech-Zentrum, wobei das Fintech-Labor als Treffpunkt der nordischen Fintech-Szene dient und mehr als 120 lokale Fintech-Start-ups beherbergt.

Um die nordeuropäischen Kunden zu betreuen, wurde Anfang dieses Jahres eine neue Stelle bei 3rd-eyes analytics geschaffen. Besonders steht im Fokus das von 3rd-eyes analytics entwickelte Vermögensplanungs- und Optimierungs-Tool, das Nachhaltigkeitsfaktoren integriert und mit dem sich Klimarisiken auf die eigene zukünftige Vermögensentwicklung analysieren und auf Strategie- und Instrumentenebene reduzieren lassen. „Die Folgen des Klimawandels werden in Skandinavien besonders aufmerksam beobachtet, hier sehen wir große Chancen für die Technologie von 3rd-eyes analytics, im Rahmen der Portfoliooptimierung Klimarisiken zu verstehen und sich darauf anzupassen“, betont Stephanie Feigt. „In der Schweiz und in Deutschland konnten hierfür bereits renommierte Banken, Versicherungen und andere Finanzdienstleister als Kunden gewonnen werden – nun wollen wir unser Engagement in den nordischen Ländern ausbauen.“

Zusätzlich wird 3rd-eyes analytics seine Technologie an der Nordic FinTech Week am 27./28. September 2022 in Kopenhagen präsentieren.



Foto: Stephanie Feigt, Gründerin und CEO von 3rd-eyes-analytics