3 solide Aktien für turbolente Märkte

+ Die wichtigsten Börsentermine der nächsten 7 Tage!

Howdens verkauft Küchen und –Einrichtungen in Großbritannien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Deutschland. Alleine 664 Stores befinden sich in UK. Das Unternehmen konnte Anfang Mai mit einem starken Umsatzwachstum von 14,8 % in UK. Grund hierfür waren höhere Volumen und eine extra Handelswoche. Ohne diese ergibt sich ein Plus von immer noch sehr guten 10 %. Die Aktie befindet sich laut Analysten in einer fairen Bewertung im Vergleich zum UK Handelsmarkt mit geringen Kursschwankungen.

In 2017 konnte der Umsatz (1,3 auf 1,4 Mrd. £) dank 27 neuer Küchenprogramme und 19 neuer Stores bereits gesteigert werden. Das Betriebsergebnis blieb nahezu stabil (237 auf 232 Mio. £).

2018 sollen weitere 19 Geschäfte eröffnet werden und 19 neue Küchenserien in den Verkauf gehen.

Am 26. Juli folgen die Halbjahreszahlen.





Analysten: 7 kaufen, 6 halten, 3 verkaufen

Ziele: 4,97 Ø £, 5,56 £ top

Stop Loss: 4,39 £

KGV: 15,58





Mit hanseatischen Grüßen aus Hamburg

Christoph Janß, M. A.