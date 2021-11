3 Tipps für mehr Gelassenheit beim Trading

und somit Ihre Chance zu deutlich höheren Trefferquoten und Gewinnen -

kurz gesagt: Der Weg zu viel besseren ERGEBNISSEN!



Heute möchte ich Ihnen also 3 sofort anwendbare Tipps verraten, die

Ihnen helfen werden viel mehr bei Ihrem Online-Trading herauszuholen.

Ihre Psyche und die nötige Gelassenheit bei Ihren Trades, stehen im

Einklang mit Ihrem Erfolg!



Hier sind sie also:



1.) Begreifen Sie Verluste nicht als Fehler Ihrerseits, sondern als ganz

normal und vor allem als nicht zu verhindernden Bestandteil Ihres

Online-Trading!



Was heißt das? Ich habe häufig beobachtet, dass gerade Neulinge in

diesem Geschäft, Verlust-Trades meist viel zu überbewerten und sogar

persönlich nehmen. Sie müssen begreifen, dass dies ganz normale Abläufe

sind, betrachten Sie Verluste als Betriebskosten. Sie wissen ja, Kosten

fallen in jedem Geschäft an und sind ganz einfach nicht zu vermeiden.



Den größten Fehler, den Sie jetzt machen können ist Ihr Trading

einzustellen. Diesen Fehler begehen die meisten Anfänger nach einigen

Fehltrades hintereinander. Dann wird dem Tradingsystem die Schuld

gegeben, welches vorher ausgiebig getestet und für GUT erklärt wurde.



Aber die Dinge liegen anders: Der Fehler sind in diesem Fall SIE! Denn

Sie zeigen nicht die mentale Stärke, die man ganz einfach für das

Trading braucht. Sie müssen auch in der Lage sein, eine Durststrecke,

also eine Verlustserie hinzunehmen und durchzustehen.



Sie werden sehen, dass die nächsten Trades, die Sie nicht mehr handeln,

positiv gelaufen wären. Es macht jetzt keinen Sinn wieder einzusteigen,

denn wenn wieder ein Fehltrade anfällt, wird Sie wieder Ihre Angst

einholen. Ein Tradingsystem ist nur profitabel, wenn es Hundertprozentig

von seinem Anwender umgesetzt wird. Wenn Sie nicht in der Lage sind dies

zu tun, sind Sie zum Scheitern verurteilt und Sie werden nie ein

erfolgreicher Trader.



Also, akzeptieren Sie Verluste als normalen Bestandteil in diesem

Geschäft und legen Sie so die Grundlage für ein diszipliniertes Umsetzen

Ihrer Trading-Strategie.



2.) Handeln Sie nur mit Kapital, welches Sie im Notfall auch

verlieren können, ohne dass der Schmerz Sie zerfrisst!



Wenn Sie mit dem Trading starten ist es nicht immer hilfreich aus dem

Vollen schöpfen zu können.Gemeint ist dabei Ihr Kapital, welches Sie für

das Trading bereitstellen wollen. Natürlich ist es sinnvoll, mit

einer funktionierenden Tradingstrategie, auch mit viel Geld zu agieren.

Aber sind Sie sich auch sicher, dass Sie Ihre Strategie auch bei einer

längeren Verlustserie noch 1:1 umsetzen?



Sie sollten also Ihr Risikokapital Ihrer persönlichen Mentalität

anpassen. Wenn Sie 10.000 Euro Tradingkapital zur Verfügung haben, dann

würde das bedeuten, dass Sie pro Trade 100 bis 300 Euro riskieren (1 bis

3 Prozent).



Können Sie das, halten Sie das aus?



Auch wenn zehn Fehltrades hintereinander auftreten - was ja im

schlechtesten Fall einen Verlust von 3.000 Euro bedeuten würde - machen

Sie dann immer noch so weiter wie bisher, bleiben cool und abgeklärt, da

Sie ja wissen das Verluste zum Geschäft gehören?



Wenn Sie das können ist alles Okay.



Wenn nicht, sollten Sie darüber nachdenken Ihr Verlustrisiko zu

reduzieren, um so in Ihrem persönlichen Wohlfühlbereich zu handeln! Das

könnte zum Beispiel bedeuten, dass Sie z.B. nur 5.000 Euro in Ihr

Trading-Geschäft investieren oder nur 0,5 Prozent Ihres eingesetzten

Kapitals pro Trade riskieren. Wenn nötig, natürlich auch noch weniger -

Sie müssen sich eben bei Ihren Trades wohl fühlen.



Das ist absolut fundamental!



3.) Lassen Sie es ruhig angehen, handeln Sie auf Zeiteinheiten die für

Sie Stressfrei zu bewältigen sind!



Wie sieht der Tagesablauf eines Traders aus?



Die Analyse des zu handelnden Marktes wird durchgeführt und dann werden

die Trades beim Broker, unter Beachtung des Kapitalmanagements

platziert. Aus und fertig - dies sollte für den Anfang genügen. Sie

haben jetzt erst einmal Feierabend!



Sie brauchen nun also nicht apathisch vor Ihrem Bildschirm zu hocken und

jede noch so kleine Kursbewegung zu bewerten! Was soll es auch bringen?



Egal wie die Kurse sich gerade bewegen, Sie finden sicher einen Grund um

in das Marktgeschehen einzugreifen. Der Stopp wird verändert oder die

Limit-Order vorgezogen, es wird in den Chart hinein interpretiert was

das Zeug hält.



Ob Sie dabei auch an die Regeln Ihrer Trading-Strategie denken?



Sie sollten also erst nachdem der Markt geschlossen hat, wieder Ihre

Trades anschauen, die Stopps nach Ihrem Regelwerk nachziehen und

gegebenenfalls Ihr Handelsjournal aktualisieren.



Merken Sie was hier passiert ist? Es gibt überhaupt keinen Platz mehr

für Stress und negative Emotionen! ALLES ist gut durch geplant und kann

in Ruhe erledigt werden und genau DAS ist einer der wichtigsten

Schlüssel zu mehr Gelassenheit beim Trading und damit auch für weit mehr

Erfolg!



Der erfolgreiche Trader weiß, dass Emotionen hier keinen Platz haben,

ihn nur aufhalten würden. Der unerfahrene Trader lässt sich von Gier und

Angst verleiten. Lassen Sie es nicht dazu kommen und geben Sie mit dem

Anwenden dieser Tipps, den Feinden des Traders keine Chance!



Alle 3 Tipps sind von mir persönlich praxiserprobt und haben sich in der

Vergangenheit immer wieder aufs Neue bewährt. Ich bin somit fest davon

überzeugt, dass Ihnen diese 3 Tipps MASSIV weiterhelfen werden (wenn Sie

sie auch UMSETZEN) und Ihnen Gewinne bescheren werden, von denen Sie zum

jetzigen Zeitpunkt nur zu träumen wagen.

TradingWelt

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.