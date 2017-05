3,1 Prozent Zins für Sparer? Klingt prima, hat einen kleinen Haken, ist aber dennoch attraktiv. Genauer gesagt gibt es 3,1 Prozent in den Fremdwährungs-anleihenundder IKB. Diese wird in Dollar abgerechnet, es besteht also sowohl eine Währungschance als auch ein Währungsrisiko.

Die 3,1 Prozent sind aber Stand jetzt fix und das ist für leicht risikofreudige durchaus eine interessante Sache. Wer mehr will, der schaut sich unsere Investmentideen aus der Rubrik Capped-Bonus auf DAX und EuroStoxx an. Da sind bis zu 10 Prozent drin, bei ebenfalls vertretbarem Risiko, natürlich eine ganz andere Anlageklasse.

Weitere Anlageideen finden Sie wie gewohnt in unserer ISIN-Liste. Wer noch auf der Suche nach einem günstigen Broker ist, wirft einen Blick auf Flatex. Der Online-Broker bietet ein günstiges Angebot für Trader.

Stufenzinsanleihen (in Fremdwährung)

