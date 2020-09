3U Holding Aktie: Neues zu weclapp!

Bei der Aktie der 3U Holding kommt ein Teil der Phantasie daher, dass es bei der Tochter weclapp SE (kurz „weclapp“) offensichtlich recht gut läuft und dass da ein zukünftiger Börsengang möglich erscheint. Die Annahme einiger könnte sein, dass dann verborgene Werte gehoben werden – sprich, die künftige Marktkapitalisierung von weclapp könnte höher sein als der Wert, mit dem weclapp gerade in der Marktkapitalisierung von 3U Holding enthalten ist. Ob das so kommen wird, ist offen. Was greifbarer ist: Am Dienstag teilte 3U Holding mit, dass weclapp künftig mit dem Unternehmen Francotyp-Postalia Holding AG (kurz „FP“) kooperieren wird.

Und zwar haben die beiden genannten Unternehmen laut der Meldung vom Dienstag eine Vertriebskooperation abgeschlossen. Diese sieht vor: FP bietet den eigenen Kunden über ein Portal einen Online-Zugang zu einer ERP-Plattform von weclapp, welche wiederum cloudbasiert ist. Bis auf weiteres gilt das für alle „Kunden der deutschen FP Vertriebs- und Servicegesellschaft“. Wenn es gut läuft, kann das auf andere „FP-Landesgesellschaften ausgeweitet werden“. FP soll dann auf die generierten Umsätze Provisionen erhalten. Ob diese Vertriebskooperation eine win-win-Situation für FP und weclapp und letztlich auch die 3U Holding werden wird? Derzeit offen.

