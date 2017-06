3D Systems: Der Trade ist gestartet! Wir hatten Sie darauf vorbereitet!

Weitere Suchergebnisse zu "3D Systems":

Am 15. Juni hatten wir unseren Abonnenten des RuMaS Express-Service eine Trading-Chance mit 3D Systems aufgezeigt. Der Artikel dazu hatte den Titel: „3D Systems: Aufpassen! Das sieht nach einer neuen Trading-Chance aus!“ Nach dem Hoch im Mai mit einem Kurs von 23,31 USD ging es bergab und der Aufsetzer war am 12. Juni mit einem Kurs von 19,25 Dollar. Die Gegenbewegung war zunächst konstant und wir hatten eine neue Trading-Chance am 15. Juni gesehen und gemeldet.



Der Start zur Kurserholung war von einer Meldung ausgegangen, dass 3D Systems die Markteinführung eines Übungswerkzeugs für die Simulation minimalinvasiver Eingriffe an der Wirbelsäule bekanntgab. Das ist einer der Bereiche des 3D Drucks, der bereits vor einigen Jahren zu einem Hype bei den 3D-Druck-Aktien geführt hatte. In der Medizin gibt es eben noch unzählig viele Anwendungen, bei denen man den 3D Druck einsetzen kann; nicht nur für die Herstellung von Prothesen. Mit dem Kursgewinn am Dienstag hat sich die Aktie über den Widerstand begeben und diese Marke wird jetzt über den weiteren Kursverlauf entscheiden. Wir denken, dass da noch was drin ist. Wo wir einsteigen würden, erfahren Sie immer, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.