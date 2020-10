38 % der Großunternehmen wieder auf Vorkrisen-Wachstumsniveau, Konzernlenker betrachten konjunkturelle Lage überwiegend positiv

38 % der Großunternehmen wieder auf Vorkrisen-Wachstumsniveau

39 % der Großunternehmen in Erholungsphase

45 % der Großunternehmen beurteilen konjunkturelle Lage Deutschlands als positiv, deutlich skeptischer sind sie gegenüber Situation in USA sowie restlicher Eurozone

Großteil der Betriebe angesichts Covid-19 mit Produktionseinschränkungen, nur 17,2 Prozent komplett ohne Einschränkungen

Trotz Corona-Krise legte DAX seit März-Tief wieder 54 Prozent zu

38 Prozent der deutschen Großunternehmen befinden sich bereits wieder zurück auf dem Vorkrisen-Wachstumsniveau. Wie aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervorgeht, befinden sich weitere 39 Prozent in der Erholungsphase. Lediglich 23 Prozent geben an, sich noch im Krisenmanagement-Modus zu befinden.

Das Gros beurteilt die Geschäftslage wieder als positiv. Der CFO-Index kletterte im September wieder 54 Punkte nach oben. Dies bedeutet, dass die Großunternehmen die Geschäftsaussichten deutlich positiver beurteilen, als vor 3 Monaten.

Ferner geht aus der Infografik hervor, dass die Unternehmen die konjunkturelle Lage Deutschlands wieder positiver beurteilen. 45 Prozent gehen sogar von einer guten konjunkturellen Lage aus, nur 20 Prozent beurteilen diese als schlecht – der Rest beurteilt die Situation neutral. Allerdings sind die Konzernlenker im Hinblick auf die Konjunktur in der restlichen Eurozone sowie den USA deutlich pessimistischer. Lediglich gegenüber China sind die Manager ebenfalls optimistisch eingestellt.

Dessen ungeachtet wirkt sich die Covid19-Pandemie nach wie vor auf die Produktion der deutschen Unternehmen aus. Nur 17,2 Prozent der Betriebe äußern, dass die Krise die Produktion „gar nicht“ einschränkt. Dennoch befinden sich die börsennotierten deutschen Konzerne nach wie vor im Aufwind. Der DAX notiert inzwischen wieder bei rund 13.000 Punkten. Der Zugewinn seit dem März-Tief schlägt mit rund 54 Prozent zu Buche.

„Die Stimmung unter den Großunternehmen hellt sich auf, so die Ergebnisse der Erhebung“, wie Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay konstatiert. „Dennoch droht nach wie vor das Damoklesschwert einer zweiten Welle respektive eines erneuten Lockdowns“.



