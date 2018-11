32% bearishe Seitwärtschance mit EuroStoxx50-Discount-Puts

Weitere Suchergebnisse zu "Euro Stoxx 50":

Im Gleichklang mit den anderen weltweiten Aktienindizes geriet der auch der EuroStoxx50-Index (ISIN: EU0009658145), in den vergangenen Wochen stark unter Druck. Die Sorgen um den italienischen Staatshaushalt, die Unsicherheiten, wie der BREXIT abgewickelt werden soll und die generelle Schwäche des Technologiesektors beförderten den europäischen Blue-Chip-Index in die Nähe seines 12-Monatstiefststandes.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass die derzeit triste Stimmung an den Börsen noch anhalten wird und, dass auch das Aufwärtspotenzial des EuroStoxx50-Index in den nächsten Monaten limitiert sein wird, könnte nun ein geeigneter Zeitpunkt für eine Investition in Discount-Put-Optionsscheine gekommen sein. Diese Optionsscheine bieten zwar nicht die gleichen Gewinnchancen und Risiken wie „normale“ Short-Hebelprodukte, andererseits ermöglichen sie auch bei einem moderaten Kursanstieg des Basiswertes Chancen auf positive Rendite.

Discount-Put mit Floor bei 3.300 Punkten

Der BNP-Discount-Put auf den EuroStoxx50-Index mit Basispreis bei 3.500 Punkten, Floor bei 3.300 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 15.3.19, ISIN: DE000PR44DJ0, wurde beim EuroStoxx50-Stand von 3.122 Punkten mit 1,75 – 1,77 Euro gehandelt. Wenn der EuroStoxx50 am Bewertungstag auf oder unterhalb des Floors von 3.300 Punkten notiert, dann wird der Schein mit der Differenz zwischen Basispreis und Floor unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses, im konkreten Fall mit (3.500 – 3.300)x0,01 = 2 Euro zurückbezahlt.

Somit ermöglicht dieser Discount-Put einen Ertrag von 12,99 Prozent (=46 Prozent pro Jahr), wenn der Index nicht um 5,7 Prozent oder darüber hinaus ansteigt. Notiert der EuroStoxx50 am Bewertungstag oberhalb des Floors, dann wird der dann aktuelle Indexstand vom Basispreis subtrahiert, um den Rückzahlungsbetrag zu ermitteln. Bei 3.323 Punkten wird der Schein mit dem aktuellen Kaufpreis von 1,77 Euro zurückbezahlt. Oberhalb von 3.500 Punkten wird der Schein wertlos ausgebucht.

Discount-Put mit Floor bei 3.200 Punkten

Mit einem Schein mit tieferem Floor, der sich vor allem für bearish eingestellte Anleger eignet, können Anleger die Chancen und Risiken deutlich erhöhen. Der BNP-Discount-Put auf den EuroStoxx50-Index mit Basispreis bei 3.400 Punkten, Floor bei 3.200 Punkten, BV 0,01, Bewertungstag 21.9.18, ISIN: DE000PP8GAN6, wurde beim Indexstand von 3.122 Punkten mit 1,49 – 1,51 Euro taxiert.

Da auch dieser Schein am Ende mit 2 Euro zurückbezahlt wird, wenn der Index am Bewertungstag unterhalb von 3.200 Punkten notiert, ermöglicht er in den nächsten drei Monaten bei einem Kursanstieg von 2,49 Prozent einen Gewinn in Höhe von 32,45 Prozent. Der Break Even-Punkte befindet sich bei 3.249 Punkten.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des EuroStoxx50-Index oder von Hebelprodukten auf den EuroStoxx50-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek