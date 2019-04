305.000 Euro für Wohneigentum

Seit 2012 haben 412.000 private Haushalte in Deutschland selbstgenutztes Wohneigentum für einen Durchschnittspreis von 305.000 Euro erworben. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage des FDP-Finanzexperten Frank Schäffler hervor, die Sie hier einsehen können: https://bit.ly/2DwSHu8. Rund 45 Prozent aller privaten Haushalte in Deutschland und gut 52 Prozent der Bundesbürger leben in selbstgenutztem Wohneigentum, heißt es in der Antwort weiter. Schäffler wollte mit seiner Anfrage in Erfahrung bringen, wie sich die anhaltende Niedrigzinsphase auf das Vermögen deutscher Sparer auswirkt. Wie die Bundesregierung mitteilt, halten nur elf Prozent Aktien und 16 Prozent Fondsanteile. 43 Prozent verfügen über eine Lebensversicherung. 70 Prozent der Haushalte haben Sparkonten. Das Geldvermögen der Deutschen betrug zuletzt rund 6,2 Billionen Euro. Die Sparquote stagnierte seit 2013 bei 10,4 Prozent.

„Die Deutschen sparen falsch, weil der Staat die falschen Anreize setzt“, bewertet Schäffler die Antwort der Bundesregierung. „Wir haben zwar international eine hohe Sparquote. Es kommt unter dem Strich zu wenig dabei heraus, weil die steuerlichen Anreize überwiegend für Anlageformen gesetzt werden, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren.“ Die Fraktion der Freien Demokraten will dieser Entwicklung entgegentreten und wird in den kommenden Tagen ein „Aufsteiger-Papier zur Vermögensbildung“ vorstellen, das insbesondere kleineren und mittleren Einkommen die Vermögensbildung erleichtern soll.Die Rheinische Post berichtet unter https://bit.ly/2IINJPp