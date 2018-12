300 Millionen Euro für allgemeine Unternehmenszwecke

Der österreichische Kunststoffhersteller Borealis AG hat eine neue Unternehmensanleihe mit einem Emissionsvolumen von 300 Millionen Euro begeben. Fälligkeitstag der Anleihe mit der WKN A2RUS7 ist der 10.12.2025. Der Kupon beträgt 1,750 %, der Zinslauf beginnt zum 10.12.2018. Die Anleihe ist mit einem Mindestbetrag und einer Stückelung von je 500 Euro nominal sehr anlegerfreundlich ausgestattet. An der Börse Stuttgart wurde bereits in den ersten vier Handelstagen ein Handelsvolumen von über 160.000 Euro umgesetzt. Die Borealis AG mit Sitz in Wien gehört im Bereich der Petrochemie zu den europäischen Marktführern. Die Rating Agentur S&P ratet das Unternehmen mit BBB+ und stabilem Ausblick. An der Börse Stuttgart wurde bereits in den ersten vier Handelstagen ein Handelsvolumen von über 160.000 Euro umgesetzt.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.