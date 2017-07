2-Jahres-Hoch für den Euro – VW, BMW & Daimler unter Druck

Zum Wochenschluss stieg die Gemeinschaftswährung auf 1,167 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit August 2015. Auch die EZB scheint die Rally derzeit nicht zu bremsen. Notenbank-Chef Mario Draghi stellte am Donnerstag eine Überprüfung des Anleihekaufprogramms für die Herbst-Sitzung in Aussicht. Wie es mit dem Euro und Zinsen im Sommer weitergehen könnte, schauen wir uns am Montag iman ().

Besonders vom Anleihemarkt erfährt das Währungspaar verstärkt Unterstützung. So sinkt seit Ende 2016 die Renditedifferenz zwischen den richtungsweisenden zehnjährigen deutschen und amerikanischen Anleihen. Der Zinsspread fiel seitdem von 2,25 auf aktuell nur noch 1,72 Prozent. In den vergangenen drei Wochen nahm die Dynamik sogar zu, der Euro kletterte daher kräftig gegen den Dollar.

Internationale Investoren aus Amerika und Asien dürften sich über die Euro-Aufwertung freuen. Seit dem DAX-Rekord im Juni liegt der Index in Dollar gerechnet gut im Rennen. Maßgeblich ist aber das Bild, das sich den europäischen Anlegern bietet. Der massiv steigende Euro belastet besonders die zahlreichen exportorientierten Werte im DAX und drückt den Index.

Auch zum Wochenschluss gab es keine Belebung, im Gegenteil. Im Fokus standen am Freitag – mal wieder – die deutschen Automobilhersteller. Nachdem bekannt wurde, dass sich die großen Hersteller im Bereich der Abgassäuberung ihrer Motoren abgesprochen haben, gerieten ihre Papiere deutlich unter Druck.

Durchwachsene Vorgaben kamen auch aus den USA, wo die Standardwerte leicht einbüßten und Technologie-Aktien erneut gefragt waren. Besonders Microsoft punktete bei den Anlegern, der Gewinn legte im vergangenen Quartal um mehr als das Doppelte zu. Auch Visa legte ordentliche Zahlen vor, Ebay enttäuschte hingegen. Am Mittag wird die Bilanz des Siemens-Rivalen General Electric erwartet.

Unsere Strategie mit Blick auf unsere Absicherungsserien aus Mai, Juni und Juli: Aus den DAX-Produkten Teilgewinne mitnehmen oder die Position schließen und in einen Short auf den Dow Jones oder NASDAQ drehen. Unsere Auswahl: HW2DHE (handelbar über gettex) auf den DJI und PR6ECY auf die US-Techs. Für unsere Strategie “Euro-Short” empfehlen wir die Knock-Outs zum US-Dollar TD9WQY , Pfund (DL5V2S) und Franken (PR7HVR).

Lesen Sie auch: Nasdaq, Evotec, Lufthansa – unsere Investmentideen

Positiv wirken sich die kräftigen Bewegungen am Währungsmarkt auf die Rohstoffe aus. Ein schwächerer Dollar macht die meist in US-Währung gehandelten Rohstoffe in Ländern außerhalb des Dollarraums günstiger, was sich positiv auf die Nachfrage und damit meist den Preis auswirkt. Die Edelmetalle liegen mit Ausnahme von Palladium seit Jahresbeginn gut im Plus, auch bei vielen Industriemetallen wie Kupfer, Zink und Aluminium dominieren Pluszeichen.

In unserer ISIN-Liste finden Sie wie gewohnt viele Anlageideen auf verschiedene Rohstoffe. Ganz frisch, einen Long Turbo auf Silber mit der WKN DR18DP. Wer noch auf der Suche nach einem günstigen Broker ist, dem empfehlen wir sich die Preisgestaltung bei DEGIRO anzuschauen. Dieser wurde vor kurzem bei der Brokerwahl von Broker-Test.de zum besten Daytrade-Broker 2017 gewählt.