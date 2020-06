2U Inc. (TWOU) – der Bildungs-Dienstleister bereitet den Breakout vor [...]

Symbol: TWOU ISIN: US90214J1016

Rückblick: 2U Inc. unterstützt gemeinnützige Hochschulen und Universitäten bei der Online-Bereitstellung von Studiengängen. Weiters bietet das Unternehmen Premium-Online-Kurzkurse und technische, kompetenzbasierte Bootcamps an. Nach einem kurzen Corona-Einbruch machte sich die Aktie wieder auf den Weg nach oben. Es folgte eine Beschleunigungsphase, die nun korrigiert wird.

Meinung: Gerade in den USA sorgt die COVID-19 Pandemie noch für steigende Infektionszahlen und regionale Lock-Downs. Online-Lernen wird weiter verstärkt nachgefragt werden. Die Aktie versuchte bereits den Breakout aus dem Bereich bei 38 USD. Auf den Pullback zum EMA-20 folgte am Freitag, trotz des schwachen Gesamtmarktes, eine starke Bewegung nach oben. Wenn dem Lern-Dienstleister der Breakout gelingt, könnte eine dynamische Bewegung erfolgen. Das hohe Short-Float von fast 19% sollte einige Anleger am falschen Fuß erwischen und zur raschen Eindeckung ihrer Short-Position führen.

Chart vom 26.06.2020 Kurs: 37.77 USD

Setup: Für einen Long-Einstieg ist abzuwarten, bis der Kurs den Trigger-Bereich bei 38.40 USD erreicht hat. Intraday ist auf entsprechende Signale zu achten. Der Stopp geht nach der Trade-Eröffnung unter die letzten Kerzen bei 34.50 USD im Bereich des EMA-20.

Meine Meinung zu 2U ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in TWOU

