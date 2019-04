28 Prozent in einem Monat: Kion stapelt alles andere als tief

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Zum Ende des laufenden Monats werfen wir heute einen Blick auf eine Aktie, die sich in den vergangenen Wochen überdurchschnittlich gut entwickelt hat. Top-Performer im gut 100 Werte umfassenden HDAX ist auf Monatssicht die Aktie der Kion Group.

Das Kursplus in diesem Zeitraum beträgt beachtliche 28 Prozent. Das ist fast viermal so viel wie der Sammelindex selbst zulegen konnte. Seit dem Kurstief kurz vor Weihnachten hat die Aktie bei einem Kurs-Gewinn von sogar 46 Prozent ebenfalls deutlich besser als die Benchmark abgeschnitten. Die Kion-Aktionäre haben nach dem enttäuschenden Vorjahr also endlich wieder Grund zur Freude.

Kursziele zwischen 43 und 70 Euro

Befeuert wurde der Aktienkurs zuletzt vor allem von der Hoffnung auf eine Trendwende bei Europas größtem Gabelstaplerbauer. Die Bilanz der ersten drei Monate des laufenden Geschäftsjahres wird von Analysten allerdings noch unterschiedlich beurteilt. Während Goldman Sachs lediglich von einem „soliden Quartal“ spricht, bewertet die Deutsche Bank die Ergebnisse auch auf den zweiten Blick als „starkes Zahlenwerk“. Kepler Cheuvreux behauptet sogar, dass die Kennziffern „durch die Bank besser als erwartet ausgefallen“ seien. Die Baader Bank wiederum ist der Ansicht, dass bei Auftragseingang und Umsatzwachstum „auch ambitionierte Erwartungen übertroffen“ worden sind. Die zum Teil doch sehr unterschiedlichen Interpretationen spiegeln sich auch in den Kurszielen der Analysten wider. Während Goldman Sachs den fairen Wert nur auf 43 Euro beziffert, sehen die größten Optimisten Luft bis 70 Euro. Die Aktie selbst notiert aktuell bei rund 60 Euro.

wikifolio klettert auf Allzeithoch

Ein nahezu perfektes Timing bei dem MDAX-Titel ist Juergen Worschech ( juewor ) gelungen. Für sein wikifolio Select - Empfehlung+Charttechnik hatte er Ende März eine Position bei Kion aufgebaut. Unmittelbar danach begann der jüngste Höhenflug, so dass er einen kleinen Teil am Donnerstag mit satten 22 Prozent Gewinn veräußern konnte. Mit einer Gewichtung von rund 4 Prozent ist die Aktie des Staplerherstellers aber weiter in dem voll investierten Portfolio vertreten. Der über eine „langjährige Erfahrung im Aktien- und Optionsscheinhandel“ verfügende Trader setzt konkret auf „die besten Wertpapiere, die in diversen Börsenbriefen und Zeitschriften empfohlen werden und charttechnisch durch besonders gute Konstellationen auffallend sind“. Derzeit sind das fast 30 Titel, von denen Rocket Internet mit einem Depotanteil von 5,1 Prozent das größte Gewicht besitzt. Im November 2015 gestartet, ist das wikifolio bei einem Plus von 38 Prozent gerade auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Der Maximalverlust beläuft sich bislang auf 24 Prozent.

Am Ende zahlt sich die Geduld aus

Zu Michael Flender ( Goldesel-Trading ) und seinem wikifolio Goldesel Tradingist eigentlich schon alles gesagt. Der Vollblut-Börsianer zählt zu den bekanntesten und auch beliebtesten Tradern bei wikifolio.com. Im laufenden Jahr stimmt mit einem Kursplus von 18 Prozent auch die Performance wieder. Der Zuwachs seit Beginn konnte dadurch auf 148 Prozent ausgeweitet werden. Das abgelaufene Jahr hat mit dem maximalen Drawdown (jetzt 30 Prozent) aber auch einen anderen Wert ansteigen lassen. Bei Kion hat Flender einen langen Atem bewiesen. Die Aktie war einer der Titel, wo er im vergangenen Sommer und damit im Nachhinein viel zu früh zugegriffen hatte. Nach mehreren Veränderungen der Positionsgröße gelang Mitte April dann aber doch noch der erfolgreiche Verkauf des kompletten Bestands mit Gewinnen von über 20 Prozent. Einen Rückkauf in Schwächephasen schließt er indes nicht aus:

Kion ist zuletzt extrem stark gelaufen, langsam sieht es nach einer Fahnenstange aus. Ich nehme daher die Gewinne mit, bei einem Rücksetzer kaufe ich die Aktie ggf. wieder.

Top-Performer im HDAX auf Sicht von einem Monat:

