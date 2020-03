21 Portfoliotitel wegen C19 neu bewertet und Portfolio-Übersicht weiterentwickelt

Die Coronakrise kommt einer Zäsur unserer Wirtschaft gleich. Ich habe aus diesem Grund in Kapitel 07 meiner Ausgabe 20/12 von letzten Freitag. In der ersten Ausverkaufswelle kamen wir mit einem blauen Auge davon, doch die zweite Welle hat dann auch uns getroffen. Immerhin ist, doch das ist ein schwacher Trost. Für die kommenden Wochen und Monate werden wir konsequent diejenigen Titel aus dem Portfolio entfernen, die unter der Krise leiden könnten. Und: Twitter, VMWare, Wacker Neuson, Wheaton Precious Metals, Barrick Gold, BB Biotech, Zuora, Spotify, Verbio Vereinigte BioEnergie, Nvidia, ServiceNow, InnoTec TSS, Freenet, Deutsche Post, BASF, Münchener Rück, Hugo Boss, Sixt, Goldmünzen & Goldbarren, Nokia-Anleihe, Südzucker-Anleihe)Unserefinden Sie in Kapitel 08. Ich habe, in der ich meine neue Einschätzung zum jeweiligen Portfoliowert abgebe: Ist die Coronakrise für den wert egal oder gar vorteilhaft, dann sehen Sie dort ein „+“. Ist die Coronakrise nachteilig, dann ist dort ein „-“ zu sehen. Eine „0“ heißt, dass die Auswirkungen noch nicht absehbar sind, muss also noch beobachtet werden. Alles mit einem „-“ wird in die nächste Erholung hinein verkauft. Zum Glück sind das nur 4 Titel.Weiterentwickelte Portfolio-Übersicht: https://heibel-ticker.de/heibel_tickers/1728#ch08 Updates für kommende Wochen und Monate erhalten Heibel-Ticker PLUS Leser nach Veröffentlichung als Mail und Express-Kunden erhalten besonders dringliche Updates zusätzlich per SMS -> www.heibel-ticker.de