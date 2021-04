2021 sollte ein gutes Jahr für Kupfer werden

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Mit einer Fortsetzung des Bullenmarktes wird gerechnet und dafür gibt es Gründe

Die Lagerbestände sind niedrig. Denn Ausfälle aus Pandemiezeiten wirken noch, Lieferketten waren unterbrochen beziehungsweise beeinträchtigt. Auch wenn dieses Jahr die Produktion steigt und mehr aus dem Kupferrecycling kommt, so wird nicht damit gerechnet, dass dies das Kupferdefizit auffangen wird. So gehen manche Schätzungen für das vierte Quartal 2021 von einem Kupferpreis von 9.500 bis 10.000 US-Dollar je Tonne aus.





Die Kupfernachfrage wird zum einen von einer Wirtschaftserholung und zum anderen von der starken Nachfrage Chinas angetrieben werden. China verbraucht etwa die Hälfte des geförderten Kupfers. Im März hat China 552.000 Tonnen Kupfer importiert, damit immerhin 25 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Da war zwar aufgrund der Pandemie Einiges heruntergefahren, dennoch ist dies ein Hinweis auf den großen Kupferhunger Chinas.





Da besonders der Kupfer-Nachschub aus Chile und Peru im vergangenen Jahr durch die Corona-Pandemie negative Auswirkungen hinnehmen musste, wird nun von den Experten ein steigender Kupferpreis erwartet. Und wenn die Wirtschaft wieder wächst, dann wird auch mehr Kupfer gebraucht. Dazu kommt, dass das begehrte Kupfer aus immer größeren Tiefen geholt werden muss und Mineralisierungen oft sinkende Grade verzeichnen. Damit muss mehr gefördert werden, um die gewünschten Kupfermengen zu erhalten. Aktuell sind aufgrund der guten Aussichten für den Preis des rötlichen Metalls auch die Long-Positionen für Kupfer hoch.





Unternehmen mit Kupfer im Boden verdienen daher Beachtung, etwa Adventus Mining oder Aztec Minerals. Adventus Mining hat Projekte in Kanada und Irland sowie drei Gold-Kupfer-Projekte in Ecuador im Portfolio. Das Curipamba-Projekt in Ecuador erfreute gerade wieder mit sehr guten Bohrergebnissen. Das Hauptprojekt von Aztec Minerals ist die Gold-Kupfer-Liegenschaft Cervantes in Sonoro, Mexiko. Dazu kommt das Tombstone-Projekt in Arizona mit Gold, Silber sowie Blei und Zink, betrieben mit einem Partner.





