2021 – Erfolg mit Stock Picking

Für Börsenprofi Christian Scheid könnte eine gezielte Einzelaktienauswahl in diesem Jahr ein wichtiger Erfolgsfaktor werden.

Angesichts des fortgeschrittenen Kurs­anstiegs an den Aktienmärkten und der im Durchschnitt nicht mehr allzu niedrigen Bewertungen dürfte im Jahr 2021 das Thema Stock Picking an Bedeutung gewinnen, also die gezielte Auswahl von interessanten Einzeltiteln. Solche sind vor allem unter den Nebenwerten zu finden. Dabei handelt es sich oftmals um Unternehmen, die in Nischen tätig sind und sich dort führende Positionen erarbeitet haben. Das schlägt sich oftmals in einer außerordentlich hohen Profitabilität und außergewöhnlichen Wachstumsraten nieder. Das wiederum geht in der Regel mit einer überdurchschnittlichen Aktienkursentwicklung einher.

Hinzu kommt: Je kleiner die Unternehmen, desto weniger stark ausgeprägt ist deren Informationseffizienz, also die Verfügbarkeit von Informationen für Investoren. Dadurch ist aber die Chance, mit Nebenwerten eine Überrendite im Vergleich zum Gesamtmarkt zu erzielen, recht hoch. Sogar die Möglichkeit auf völlig vom Gesamtmarkt losgelöste Erträge ist durch den zusätzlichen Fokus auf Spezialsituationen (Special Situations) gegeben. Darunter sind im engeren Sinne Aktien von Unternehmen gemeint, bei denen Verkäufe von Vermögenswerten, M&A-Aktivitäten (Fusionen und Übernahmen), Börsengänge und Spin-offs eine Rolle spielen. Erhält etwa eine Gesellschaft von einer anderen eine Kaufofferte, profitieren Anleger in der Regel von einer attraktiven Übernahmeprämie.

Im weiteren Sinne können Sondersituationen aber auch in vielen anderen Bereichen vorhanden sein: Biotechnologieunternehmen, die vor einer wichtigen Medikamentenzulassung stehen, Neubewertungen durch bevorstehende Groß­aufträge, extreme Unterbewertungen im Vergleich zu ausländischen Wettbewerbern, besonders stabile Geschäftsmodelle vor allem in Krisenzeiten, bevorstehende Indexaufnahmen und vieles mehr.

Eine Strategie, die auf Sondersituationen basiert, setze ich auf der Handelsplattform wikifolio.com um. Meine Handelsstrategie ist grundsätzlich so angelegt, dass sie in allen Marktphasen funktionieren kann. Steigende Notierungen am Gesamtmarkt sind aber sicherlich kein Nachteil – schon allein, weil die Stimmung der Anleger dann positiv ist. Bisher ging die Rechnung auf: Mit den beiden wikifolios „Special Situations“ und „Special Situations long/short“ konnte ich den DAX® seit Emission der zugehörigen Zertifikate in den Jahren 2013 und 2014 sowie auch die Nebenwerte-Indizes MDAX® und SDAX® mit einer respek­tablen Performance schlagen.

Über den Autor

Christian Scheid machte sich nach seiner Tätigkeit als Ressortleiter Aktien beim Anlegermagazin „Börse Online“ im Jahr 2006 als freier Wirtschafts- und Finanzjournalist selbstständig. Seitdem schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine sowie -zeitungen und ist Chefredakteur von Zertifikate Austria und des ZertifikateJournals. Zudem handelt er seit 2012 unter dem Trader-Namen „Scheid“ auf der Social-Trading-Plattform wikifolio.com.

