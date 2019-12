„2020: Plus 10 Prozent beim DAX sind möglich“

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

27. Dezember 2019, Düsseldorf



Die jüngste Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die einigermaßen klaren Brexit-Fronten nach den britischen Unterhauswahlen haben die Konjunkturerwartungen wieder aufgehellt. Vor diesem Hintergrund konnte der DAX in diesem Jahr eine auf den ersten Blick überragende Performance verzeichnen. Über 20 Prozent Zuwachs stehen zu Buche. Doch das Bild täuscht, da letztlich nur die Verluste aus dem Vorjahr ausgeglichen wurden. Betrachtet man die DAX-Performance der letzten zwei Jahre, liegt diese bei mehr oder weniger null Prozent.

Für 2020 besteht somit das Risiko, dass die positiven Erwartungen bereits in 2019 verfrühstückt sind. Was ist also die Story für 2020 oder zumindest für das erste Halbjahr der neuen Dekade?

Das Wachstum im gesamten Euroraum wird 2020 zwar anziehen, aber letztlich schwächlich bleiben. Der Inflationsdruck wird kaum zunehmen. In diesem Umfeld wird sich die EZB zinspolitisch in 2020 nicht bewegen und auch für 2021 keine Zinsanhebungen andeuten. Auch vom amerikanischen Aktienmarkt wird möglicherweise kein Rückenwind kommen. In Präsidentschaftswahljahren waren die US-Aktienmärkte bis zur Wahl im November oftmals unentschlossen. Eine Besonderheit stellt allerdings das nun eingeleitete Impeachment-Verfahren dar – ob hiervon eine, möglicherweise auch nur kurzfristige Belastung ausgeht, bleibt abzuwarten.

Und dennoch bleiben wir optimistisch. Die Konjunkturrisiken sind eher positiv. Das hängt zum einen mit den sehr mäßigen Prognosen zusammen. Zum anderen hat in der Vergangenheit der DAX die deutsche Investitionstätigkeit treffsicher vorausgesagt. Wenn das am aktuellen Rand wieder zuträfe, würde die Konjunktur die mäßigen Erwartungen klar übertreffen. Das Wachstum könnte also stärker anziehen als bisher prognostiziert. In diesem Szenario würden sich Anleger von Anleihen trennen und aufgrund einer sich aufhellenden Konjunkturperspektive verstärkt in Aktien gehen. Ein Plus von mehr als 10 Prozent beim DAX wäre dann möglich.



Über TARGOBANK

Die TARGOBANK verfügt über mehr als 90 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut vier Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden. Das Angebot für Privatkunden umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell: So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für Einzelhändler, über die Autobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für Kfz-Händler sowie Finanzprodukte für Klein- und Kleinstunternehmen, Selbstständige und Freiberufler an. Darüber hinaus bietet die TARGOBANK Unternehmen Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Leasing und Investitionsfinanzierung an. Der Schwerpunkt im Privat-, Geschäfts- und Firmenkundengeschäft liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah am Kunden zu sein, betreibt die TARGOBANK rund 350 Standorte in 200 Städten in Deutschland, und sie ist telefonisch rund um die Uhr im Service Center erreichbar. Die Bank kombiniert die Vorteile einer Digitalbank mit persönlicher Beratung und exzellentem Service in den Filialen und beim Kunden zuhause. Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.500 Mitarbeiter. In Duisburg führt die Bank ein Dienstleistungscenter mit 2.000 Mitarbeitern. Hinzu kommen Verwaltungseinheiten in Mainz (Factoring) und Düsseldorf (Leasing). Als Tochter der Genossenschaftsbank Crédit Mutuel, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die Bank ein sicherer Partner für ihre Kunden.

Weiterführende Informationen: www.targobank.de

Über Crédit Mutuel

Crédit Mutuel Alliance Fédérale ist eine der größten und finanzstärksten Bankengruppen in Europa mit sehr guten Ratings. Sie vereint die Stärken einer Genossenschaftsbank mit starker regionaler und lokaler Verankerung mit denen der international agierenden Geschäftsbank Crédit Industriel et Commercial (CIC). Sie bilden ein weltweites Netzwerk mit 4.500 Geschäftsstellen, rund 70.000 Mitarbeitern und mehr als 25 Millionen Privat- und Geschäftskunden.

Weiterführende Informationen: www.creditmutuel.de oder www.bfcm.creditmutuel.fr

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.