2018 - ein wachstumsstarkes Jahr für Aequus Pharmaceuticals

Über die vergangenen neun Monate kann sich das Biotechnologieunternehmen Aequus Pharmaceuticals Inc. (ISIN: CA0076361033 / TSX-V: AQS) nun wirklich nicht beklagen. Gerade erst haben die Kanadier wieder ein ansehnliches Wachstum bekanntgegeben, vor allem dank intensiverer Werbemaßnahmen für ihre Markenprodukte in Kanada, ‚Vistitan™’ und ‚Tacrolimos IR‘, aber auch bezüglich einer intensiveren Marktzugänglichkeit. Damit gingen die Zahlen bereits zum fünften Mal in Folge für die Biotech-Schmiede nach oben, und im letzten Quartal sogar im dreistelligen Bereich um 103 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch für das erste Halbjahr insgesamt sah es glänzend aus, diesbezüglich kam man auf erfreuliche 57 % mehr Umsatz als noch ein Jahr zuvor.

Außerdem arbeitet Aequus aktuell unter Hochdruck an der Erweiterung seiner kommerziellen Produkt-Pipeline. So auch unter anderem an der Erweiterung des bisherigen Handelsabkommens mit Mynosys Cellular Devices zur Vertriebsausweitung seines neuen ‚Zepto® Precision Pulse Capsulotomy’-Systems. Hier gilt Aequus als geschätzter Partner bei seinen Kunden und insbesondere im Ophthalmologie-Franchise-Bereich.

Aber auch bei anderen Produkten geht es zügig voran und man kann auf entscheidende Meilensteine zurückblicken. So z.B. bei der jüngsten Entscheidung der amerikanischen ‚Food and Drug Administration‘ (‚FDA‘), die im Hinblick auf die Zulassung des transdermalen Pflasters ‚AQS1303‘ mit antiemetischer Langzeitwirkung das Produkt als geeigneten Kandidat für den verkürzten Zulassungsweg in den Vereinigten Staaten halten.

Aequus konzentriert sich darum intensiv auf die Weiterentwicklung und Optimierung von ‚AQS1303‘. Als nächstes steht eine Etappe klinischer Studien an, deren Entwicklungskosten das Partnerunternehmen Corium trägt, was zur deutlichen Kostensenkung für Aequus führt.

Nicht zuletzt dank guter Disziplin in der Reduzierung bei den Beratungs- und Rechtskosten konnte das Unternehmen im vergangenen Quartal zusätzliche Ausgaben in der Verwaltung sparen, nämlich 119.516 CAD oder 19 % im Vergleich zum Vorjahr.

Finanzierungstechnisch stehen die Kanadier auch solide dar, nicht zuletzt aufgrund einer jüngst abgeschlossenen Privatplatzierung über insgesamt 3.875.000 Einheiten zum Preis von 0,20 CAD pro Einheit, die noch einmal 775.000,- CAD eingebracht hat. Einnahmen aus dieser sind für allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke geplant, einschließlich kommerzieller- und Marketingaktivitäten, darüber hinaus für die Förderung interner Programme und zur Unterstützung der laufenden Geschäftsentwicklung.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!