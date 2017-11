1,8 Mio. Dollar: Pasinex Resources meldet Gewinnsprung!

Pasinex Resources Limited (CSE: PSE; FRA: PNX) hat das mit Abstand beste Quartalsergebnis seiner Geschichte vorgelegt. Im 3. Quartal erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn von 1,8 Mio. CAD. Der Vergleich mit dem Vorjahresquartal Q3 2016 verdeutlicht die rasante Entwicklung. Damals konnte Pasinex gerade einmal 400.000 CAD Gewinn verbuchen.

Auch gegenüber dem ersten Halbjahr 2017 bedeutet das 3. Quartal eine deutliche Steigerung. Der Nettogewinn im ersten Halbjahr lag bei 1,3 Mio. CAD und war damit geringer als das Ergebnis des 3. Quartals allein. Gerundet hat Pasinex in den ersten drei Quartalen einen Gewinn von insgesamt 3,2 Mio. CAD erwirtschaftet. Das Fundament für die starke Performance ist die kontinuierliche Steigerung von Produktion und Verkäufen auf der Pinargozou Zinkmine, die Pasinex im 50/50-Joint Venture Horzum A.S. zusammen mit seinem türkischen Partner Akmetal A.S. betreibt. Insgesamt ist die Produktion auf Pinargozou in sieben aufeinander folgenden Quartalen gestiegen (siehe Grafik)

Die Pinargozou Mine produzierte im 3. Quartal 15.700 Tonnen direkt verschiffbares Konzentrat (Direct Shipping Ore) mit einem durchschnittlichen Zinkgehalt von 35 Prozent. Dies bedeutet gegenüber dem 2. Quartal eine Produktionssteigerung um 10 Prozent und gegenüber dem 1. Quartal sogar eine Verbesserung um 34 Prozent. Ein starkes viertes Quartal kündigt sich bereits an, da weitere 7.000 Tonnen Roherz auf Halde liegen, die bis Jahresende verkauft werden sollen. CEO Steve Williams sieht die Entwicklung des Joint Ventures aber langfristig. Zur Veröffentlichung der Q3-Zahlen sagte er: „Wir verbessern die Produktivität auf Pinargozou fortlaufend und wir freuen uns auf die weitere starke Performance unseres Projekts in den vor uns liegenden Jahren.“

Das Eigenkapital von Pasinex entwickelt sich erfreulich. Es wuchs von 3,8 Mio. CAD Ende 2016 auf 8,7 Mio. CAD Ende September 2017. Die Joint Venturegesellschaft, Horzum A.S., wird in diesem Jahr erstmals eine Dividende in Höhe von je 1 Mio. USD an die beiden Partner Akmetal und Pasinex ausschütten. Bis Oktober waren 300.000 USD dieser Dividende bereits an Pasinex geflossen. Bis zum Jahresende sollen die verbleibenden 700.000 USD an Pasinex gehen.

Die Performance des Joint Ventures selbst ist schlägt alle Rekorde. Horzum A.S. erwirtschaftete im 3. Quartal einen Gewinn von 6,7 Mio. CAD vor Steuern bei einer Bruttomarge von sage und schreibe 72 Prozent. Die Kosten pro Tonne konnten nochmals erheblich reduziert werden. Im 3. Quartal lagen die Kosten bei 134 CAD gegenüber 257 CAD im 3. Quartal 2016. Im gleichen Zeitraum stieg der Zinkpreis um rund 100 Prozent und die türkische Lira verlor gegenüber dem US-Dollar an Boden. Die Kombination aus Kostensenkungen, gestiegenem Zinkpreis und Währungsvorteilen erklären die enorme Profitabilität des Projekts. Aber im Grunde ist die Sache noch viel einfacher. Es ist extrem hohe Zinkgehalt auf Pinargozou, der alles erst möglich macht.

Die Pinargozou Mine wird für Pasinex immer mehr zum Company Maker. Man kann Pasinex zu diesem Asset nur gratulieren. Wir sind schon gespannt auf die Zahlen des laufenden Quartals.



