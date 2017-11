1,5 Prozent Sparzinsen im Weihnachtspaket

Anleger dürfen sich in diesem Jahr keine großen Hoffnungen über steigende Zinsen unterm Weihnachtsbaum machen. Rund ein Jahr nachdem die Trump-Wahl in den USA die Hoffnung auf eine Zinswende kurzfristig befeuerte bleibt der Blick auf das Sparbuch für viele Sparer weiter dürftig. Abhilfe kann eine Anleihe der IKB schaffen, die zumindest eine Rendite oberhalb der Einprozent-Marke schafft. DieDeutsche Industriebank AG begibt im dritten Jahr in Folge eine „Weihnachtsanleihe“. Der jährliche Kupon der festverzinslichen Anleihe liegt bei 1,50 % bei einer Laufzeit von fünf Jahren. Anleger können die Anleihe (mit der WKN:) vom 20. November bis 13. Dezember 2017, 13:00 Uhr, zeichnen. Die Stückelung orientiert sich an der Zielgruppe der Privatanleger und liegt bei 1.000 €.

Traditionell verknüpft die IKB die Emission der Weihnachtsanleihe mit einer Spende an die Non-Profit-Organisation DKMS gemeinnützige GmbH mit Sitz in Tübingen, die sich mit der Vermittlung von Stammzellenspendern an Leukämiepatienten dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Die IKB spendet pro 1.000 € Zeichnungsvolumen 2 € aus eigenen Mitteln an die DKMS. Deshalb bleibt die Rendite der Anleger unbeeinflusst von der Spende.

Nach der Emission wird die Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse sowie der Düsseldorfer Börse gehandelt. Zum Ende der fünfjährigen Laufzeit erhalten die Anleger den Nennbetrag zurückgezahlt.

Jörn Schiemann, Leiter Privatkunden und Anlageprodukte bei der IKB: „Unsere Weihnachtsanleihe erfreut sich großer Beliebtheit bei den Anlegern. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, neben attraktiven Angeboten für Anleger auch soziales Engagement zu zeigen. Im vergangenen Jahr kamen dabei 31.000 € zusammen. Wir freuen uns, damit einen gesellschaftlichen Beitrag leisten zu können.“

IKB Weihnachtsanleihe 2017 :

A2GSGW, Zinssatz: 1,50 % p.a. und Laufzeit: 15.12.2022

