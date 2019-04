1&1 Drillisch – Reaktion überzogen?

1&1-Aktionäre hatten zuletzt wenig Grund zur Freude. Die Aktie hat sich seit dem vergangenen Sommer mehr als halbiert. Die jüngsten Quartalszahlen versetzte dem Kurs den nächsten Schlag. Mutige Anleger schauen sich Discount-Zertifikate wie die WKN DDJ46D der DZ Bank an. Deutlich offensiver ist der Turbo-Bull XM0EWK von X-Markets. Laut verschiedener Analysten dürfte die Reaktion derzeit überzogen sein. Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für 1&1 Drillisch von 55 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf “Overweight” belassen.



Nach einem enttäuschenden Ausblick auf 2019 seien die Erwartungen bei 1&1 Drillisch und dem Mutterkonzern United Internet zurückgesetzt worden, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Ausmaß erscheine ihm aber übertrieben, sodass er beträchtliches Aufwärtspotenzial für die Aktien sehe – auch wenn die Unsicherheit um die Beteiligung an der Auktion von 5G-Frequenzen wohl zeitnah nicht nachlassen werde.Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für 1&1 Drillisch auf “Buy” mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der deutliche Kursrückgang nach der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen erscheine ihm als eine Überreaktion, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Freitag vorliegenden Studie.