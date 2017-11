1.000 Euro sparen beim traden – warum nicht…

In unserer Rubrikstellen wir auf Feingold Research regelmäßig Aktionen der Emittenten und Broker vor, mit denen sich bares Geld sparen lässt. An diesem Sonntag können Anleger und Trader beim Broker Degiro kräftig an der Kostenschraube drehen. Jeder Neukunde, der sich anmeldet erhält in den folgenden 100 Handelstagen bis zu 10 Euro Transationsguthaben gutgeschrieben.

Wir haben uns zuletzt mit den verschiedenen Brokern und Anbietern aus dem Bereich Zertifikate und CFDs beschäftigt und werden in den nächsten Wochen unsere Auswertung vorstellen. Gebührenseitig stellt Degiro derzeit die Consors Bank und Comdirect weit in den Schatten. Im Servicebereich und der Darstellung der Handelsoberfläche herrscht bei einigen Brokern ebenfalls Nachbesserungsbedarf. So ist die Darstellung der Bestände in den Depots bei Consors Bank weiter ausgesprochen dürftig. In unserem Test waren selbst Mittags noch die Kurse von Mitternacht in den Depots angezeigt. Dies wurde uns auch von vielen Profi-Tradern berichtet.