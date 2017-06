175-Prozent-Chance mit Covestro

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Bayer trennte sich von weiteren Covestro-Aktien, das ließ den Kurs der Papiere zeitweise fallen. Die aktuell bei 62,56 Euro verlaufende 200-Tage-Linie hielt die Notierungen aber auf. Kehrt die Aktie in den Aufwärtstrend zurück, kann das schon auf Sicht neue Hochs bringen. Im Update: Henkel.

Charttechnisch beschritt die Aktie von Covestro von Februar letzten Jahres bis zuletzt einen langen Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 63,90 und 81,40 Euro beschrieben werden kann. Durch den Abverkauf am gestrigen Mittwoch rutschte die Aktie jedoch über dessen Unterseite hinaus, wurde dabei allerdings von der aktuell bei 62,56 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie aufgehalten. Gelingt im freundlichen Umfeld von dort aus der Sprung zurück in den Aufwärtstrend, könnten sich mit dem Wiedereintritt in den Trendbereich schon auf nächste Sicht neue Hochs ergeben. Somit könnte sich der gesehene Rücksetzer als Gelegenheit zum erneuten Einstieg anbieten, sofern die Notierungen nicht nachhaltig unter das bisherige Jahrestief von Anfang Januar bei 61,07 Euro fallen. Nach oben könnten sich Kursziele an der Oberseite des Trends ergeben. So stellten erst vor kurzem die Analysten der Schweizer Großbank UBS und des Analysehauses Kepler Cheuvreux ein Ziel von 85 Euro in den Raum. Auch die Analysten der Deutschen Bank sahen bei der Aktie Potenzial bis 83 Euro.

Covestro (Tageschart in Euro)

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN CY2CY5) können risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Covestro-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 5,1 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 13,6 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier anfangs unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 60,50 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,94 Euro. Ein Kursziel nach oben könnte sich in einem freundlichen Umfeld auf nächste Sicht um 85 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 7,4 zu 1.