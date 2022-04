14.000er Marke bleibt ein harter Brocken - Apple und Amazon am Abend mit Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Getragen vom US-Technologiesektor setzte auch der Deutsche Aktienindex in Frankfurt heute Morgen zunächst zu einem kleinen Freudensprung an. Die 14.000er Marke allerdings blieb im Tagesverlauf dann hart umkämpft, mit wieder einsetzenden Kursverlusten in New York fiel der Index am Nachmittag schließlich darunter. Die Bodenbildung dauert also weiter an.Die in den vergangenen drei Wochen an der Börse hart abgestraften Tech-Unternehmen konnten gestern mit ihren Quartalszahlen auf breiter Front überzeugen und die Erwartungen der Analysten übertreffen. Allen voran Meta, die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram, für deren Aktie es nach den Zahlen über 15 Prozent nach oben ging. Und dabei war es nicht die Wette auf das Metaversum die Anleger, die aufging, sondern das alte Kerngeschäft mit Werbung überzeugte. Nach dem augenscheinlichen Ausrutscher im Vorquartal gab es dort wieder ein geringfügiges Wachstum der Nutzer- und dazu robuste Finanzzahlen – beides in diesen Tagen scheinbar wichtiger als künftige Visionen, die zunächst nur Geld verbrennen.Die Tatsache, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal des Jahres sogar mit einer Jahresrate von 1,4 Prozent noch stärker schrumpfte als erwartet, störte die Investoren heute ebenfalls nicht. Eine nachlassende Verbrauchernachfrage und steigende Preise belasten die Wirtschaft zunehmend. Die Daten markieren das schlechteste Quartal für das BIP seit dem Ausbruch der Pandemie im zweiten Quartal 2020. Möglicherweise ist es aber genau diese Nachricht, die der Markt sehen wollte, da sie für den Moment zumindest nicht mehr Öl ins Feuer einer sich überhitzenden Wirtschaft gießt und damit auch etwas Druck von der US-Notenbank Fed nimmt.Die Quartalszahlen großer Tech-Unternehmen stehen auch heute Abend im Fokus, da mit Apple und Amazon die absoluten Platzhirsche berichten werden. Die Anführer der Technologie-Rally der vergangenen Jahre müssen für ein besseres Stimmungsbild am Gesamtmarkt die Kartoffeln aus dem Feuer holen. Unterbrechungen der Lieferketten, Materialpreisinflation und trübe Aussichten für das Wirtschaftswachstum sind nur einige der potenziellen Gegenwinde für beide Unternehmen, die es zu zerstreuen gilt. Erneut werden es allerdings nicht die Quartalszahlen an sich sein, die die Anleger interessieren, vielmehr zählt der Ausblick beider Unternehmen für die kommenden Monate, der die Spreu vom Weizen trennen wird.





Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Die CMC Markets Germany GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registernummer 154814 zugelassenes und reguliertes Unternehmen und eine 100-prozentige Tochter der CMC Markets UK Plc mit Sitz in London, einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading. CMC Markets bietet Anlegern die Möglichkeit, Differenzkontrakte (Contracts for Difference oder kurz „CFDs“) über die Handelsplattform „Next Generation“ zu traden, und ist, gemessen an der Kundenzahl, der führende Anbieter von CFDs in Deutschland. Das Angebot von CMC Markets in Deutschland umfasst CFDs auf über 9.500 verschiedene Werte aus über 20 Märkten. Gehandelt werden können CFDs auf Indizes, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie auf über 330 Währungspaare. Die 1989 von Peter Cruddas in London gegründete Unternehmensgruppe verfügt heute über Büros u.a. in Deutschland, Australien und Singapur. CMC Markets UK Plc ist an der Londoner Börse notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.cmcmarkets.de und www.cmcmarkets.com/group/ Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation der CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.