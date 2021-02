Bei 14.000 bleibt im DAX der Deckel drauf – Öffnungsszenario lässt Anleger umschichten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

An der Börse heißt es weiter raus aus den Pandemie-Gewinnern und rein in die Aktien, die von einem Ende der Lockdowns, einer dynamischen Konjunkturerholung mit anziehenden Preisen und wieder steigenden Zinsen profitieren. Das Umdenken der Anleger ging heute in die Fortsetzung und der Markt passt sich zunehmend an ein Szenario der Wiedereröffnung von Wirtschaft und Gesellschaft an. Während Technologieaktien weiter lediglich um Stabilisierung bemüht sind, stehen Bank- und Tourismusaktien ganz oben auf der Kaufliste.Bei den Technologieaktien besteht dabei die Hoffnung, dass die jüngsten Verluste nicht noch größer werden. Hier sind Anleger kurzfristig in der Defensive, ein Umstand, den man an der Börse nicht gern erlebt. Gleichzeitig ist ein Run auf Bankaktien losgegangen. Die Angst hier nicht schnell genug zu sein und etwas zu verpassen, hat zu teilweise ungewöhnlichen Volatilitätsanstiegen geführt. Die Hoffnung auf steigende Gewinne, da höhere Zinsen dem Geschäft zuträglich sind, lässt Anleger auch bei den Papieren von Deutscher Bank und Commerzbank zugreifen.Zu beobachten ist außerdem ein kräftiger Aufbau von Short-Positionen in amerikanischen Staatsanleihen. Hier scheinen Anleger dem Trend folgen zu wollen, solange er steil nach unten zeigt. Diese kurzfristig orientierten Spekulanten könnten aber geneigt sein, auch schnell wieder abzuspringen, sobald das Momentum abebbt.Momentum nach unten erlebte heute die Bayer-Aktie. Das Papier hat schon Anfang des Monats gedreht und nach Vorlage der Zahlen und vor allem wegen des schwachen Ausblicks noch einmal kräftig verloren. Noch scheint für die Anleger des Leverkusener Chemie- und Pharmakonzerns nicht der Zeitpunkt gekommen, das leidige Glyphosat-Kapitel und die trübe Vergangenheit abhaken zu können.Insgesamt bleibt der Deckel bei 14.000 Punkten im Deutschen Aktienindex drauf. Jegliche Versuche, sich von dieser psychologischen Barriere nach oben abzusetzen, werden von Gewinnmitnahmen vereitelt. Viel Positives ist in den Kursen in den vergangenen Monaten eingepreist worden, viel Kraft wurde auf dem Weg nach oben verbraucht. Es kann noch eine Zeit lang dauern, bis der Markt wieder Dynamik nach oben entfaltet.

