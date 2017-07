133-Prozent-Chance mit Allianz

Überzeugende Zahlen gab es von der Allianz am gestrigen Abend. Das ließ die Aktie steigen und sie bestätigte dadurch ihren bestehenden Aufwärtstrend. Mit einem Mini Future Long ergibt sich bei einer steigenden Allianz-Aktie auf weitere Sicht eine Trend-Chance von 133 Prozent. Im Update: Talanx.

Die Allianz-Aktie zeigt Ausdauer. Seit über einem Jahr befinden sich die Notierungen in einem Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 176 und 194 Euro beschrieben werden kann. Nachdem sie zuletzt die Unterseite bestätigte, setzte sich die Aktie mit einer dynamischen Reaktion auf die am gestrigen Abend vorgelegten vorläufigen Zahlen deutlich von dort nach oben ab und befindet sich nur noch knapp unter dem Hoch von Mitte Juli bei 184,35 Euro. Man sei nach einem Umsatz- und Gewinnplus im letzten Quartal für das gesamte Jahr zuversichtlich, teilte der Versicherer am späten Abend mit. Das operative Ergebnis werde dabei das obere Ende der Zielspanne erreichen. Weitere Details zum zweiten Quartal und ersten Halbjahr wird Allianz wie angekündigt am 4. August zur Sprache bringen. Analysten von Deutsche Bank, RBC Capital und Equinet reagierten mit einer Bestätigung ihrer Kaufempfehlung auf die Zahlen. Das Analysehaus RBC argumentierte das mit starken Eckdaten des Versicherers. Nur das operative Ergebnis in der Vermögensverwaltung habe nicht überzeugt. Auch für die Investmentbank Equinet habe die Allianz mit ihren Zahlen die Erwartungen übertroffen. Als rundum positiv bewertete zudem die Deutschen Bank das Zwischenergebnis. Die überwiegende Mehrheit der Analysten äußerte sich in der letzten Zeit positiv über die Allianz-Aktie und schrieb ihr mögliche Kursziele bis 221 Euro zu.

Allianz (Tageschart in Euro)

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN UW85H8) können risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Allianz-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 6,6 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 10,9 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier anfangs unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 176,50 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 2,10 Euro. Ein Kursziel nach oben könnte sich in einem für die nächste Zeit freundlichen Umfeld um 220 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 5,5 zu 1.