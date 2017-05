130-Prozent-Chance mit SAP

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Ende April legte SAP überzeugende Zahlen vor. Von Januar bis März erhöhte sich der Umsatz um acht Prozent. Die Erlöse im Cloud-Geschäft, wichtigster Wachstumstreiber der Branche, legten um 34 Prozent zu. Aber auch das Geschäft mit Softwarelizenzen lief unerwartet gut. Analysten äußerten sich zuletzt meist positiv zur Aktie und stellten in ihren aktuellen Analysen Kursziele zwischen 95 und 110 Euro in Aussicht. Die britische Investmentbank Barclays hob ihr Kursziel für SAP nach Zahlen zum ersten Quartal von 95 auf 110 Euro an und beließ ihre Einstufung auf Übergewichten. Der Konzern habe beim Umsatz exzellent abgeschnitten, lautete die Begründung. Die US-Investmentbank Goldman Sachs behielt für die Aktie nach Zahlen ihr Kursziel von 110 Euro ebenfalls bei. Die Resultate würden seine Kernthese unterstreichen, dass die Datenbanklösung S4 Hana in Fahrt komme, schrieb der dort zuständige Analyst. Deren Kundenzahl war in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 400 auf 5800 gestiegen.

SAP (Tageschart in Euro)

Charttechnisch befindet sich die Aktie von SAP seit Mitte 2016 in einem Aufwärtstrend. Dieser kann aktuell zwischen 92,30 und 102,30 Euro beschrieben werden und wurde so angelegt, dass die beiden Fehlausbrüche nach unten im November letzten Jahres nicht berücksichtigt, doch die seit Anfang des Jahres auf der Unterseite sehr stetig steigende Tendenz zur Festlegung der Unterseite berücksichtigt wurde. Mit diesem steileren Trend brachen die Notierungen aus einer zuvor über lange Zeit gehaltenen Bewegung nach oben aus. Ein Hoch jagt dabei weiterhin das nächste, das Interesse der Anleger an der SAP-Aktie scheint noch nicht aufzuhören, so dass die Aktie in dieser Woche ihr aktuelles Hoch bei 95,51 Euro erreichte. Um die derzeitige Richtung fortzusetzen, sollten die Notierungen den Aufwärtstrend jedoch nicht nachhaltig nach unten verlassen. Gelingt das, könnten nach den Eintritt in den dreistelligen Bereich die von den Analysten genannten 110 Euro als mögliches Ziel gelten.

SAP (Wochenchart in Euro)

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN CY1PSP) können risikofreudige Anleger, die von einer weiter steigenden SAP-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 8,1 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 10,6 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier anfangs unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 91,50 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,91 Euro. Ein Kursziel nach oben könnte sich im anhaltend freundlichen Umfeld auf weitere Sicht um 110 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 5,6 zu 1.