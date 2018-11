130-Prozent-Chance mit Dialog Semiconductor

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Am Donnerstag veröffentlichte Dialog Semiconductor seine langfristigen Ziele für das Jahr 2019. Die optimistischen Pläne trieben die Aktie weiter an. Die Erholung setzt sich fort. Mit einem Mini Future Long auf die Dialog-Aktie könnte sich jetzt eine Trend-Chance von 130 Prozent ergeben.

Nach der Veröffentlichung der langfristigen Ziele und Signale für das Jahr 2019 setzt die Aktie von Dialog Semiconductor ihre Erholung am Donnerstag fort. In der Spitze stieg die Aktie des Chipherstellers bereits im frühen Handel um neun Prozent und stieß in den Widerstandsbereich um 25 Euro vor. Auf dem Kapitalmarkttag in London kommunizierte das Unternehmen optimistische Pläne. Für 2018 plant Dialog mit einem Umsatz von rund 1,46 Milliarden US-Dollar und möchte dieses Niveau auch im nächsten Jahr erreichen.

Deal mit Apple

Dialog produziert unter anderem Schaltkreise für Mobilgeräte. Mitte Oktober hatte es angekündigt, das Zuliefergeschäft mit Chips zur Stromsteuerung in weiten Teilen an seinen wichtigsten Kunden Apple zu verkaufen. Zuvor hatte es bereits Spekulationen gegeben, dass Apple die Chips für iPhones und iPads künftig selbst herstellen könnte, was die Anleger wegen der Abhängigkeit von Apple vom Einstieg bei der Dialog-Aktie abgehalten hatte. Drei Viertel der Dialog-Erlöse kommen aus dem Geschäft mit dem iPhone-Hersteller.

Fokus auf Wachstum

Doch wie geht es bei Dialog weiter? Details gab der Vorstand auf dem heutigen Londoner Kapitalmarkttag bekannt. Zum einen erzielt das Unternehmen durch die Transaktion mit Apple eine Einnahme von 600 Millionen US-Dollar. Dadurch habe Dialog ausreichend finanzielle Flexibilität, um seine Wachstumsstrategie einschließlich wertsteigernder Fusionen und Übernahmen zu verfolgen. Der Fokus soll verstärkt auf schnell wachsenden Segmenten liegen: Internet der Dinge, Mobile, Automotive sowie Computing und Storage.

Erholung am Laufen

Zurück zum bereits anfangs erwähnten Chart: Bereits in den vergangenen Tagen hatte sich die Dialog-Aktie deutlich erholt und war über das vorherige Hoch bei 22,28 Euro gestiegen. Dadurch erreichte sie den höchsten Stand seit März. Seit Anfang Juli besteht die Aufwärtsbewegung, die aktuell um 18,70 Euro verläuft, doch mit der aktuellen Dynamik von einem steileren Kurspfad abgelöst werden könnte. Dessen erstes Ziel wäre das Jahreshoch von Ende Februar bei 28,29 Euro, doch könnte das nur die erste Etappe der Erholung sein.

Erwartungen übertroffen

Die Analysten von Barclays sehen die in den letzten zwölf Monaten deutlich gefallene Aktie auf dem Weg der Besserung. Sie gaben nach den Zahlen des Chipherstellers das höchste Kursziel von 38 Euro aus. Übergewichten, lautete ihre Bewertung für die Dialog-Aktie. Die Umsätze im dritten Quartal hätten den Erwartungen entsprochen, während Gewinn und Prognose für das ausstehende letzte Jahresviertel die Erwartungen übertroffen hätten. Andere Analysten positionieren sich im Moment noch neutral zur Aktie.

Dialog Semiconductor (Tageschart in Euro) Tendenz:

Dialog Semiconductor (Wochenchart in Euro)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 25,44 // 28,29 // 30,60 // 36,08 Unterstützungen: 22,28 // 18,70 // 18,36 // 16,54

Mit einem Mini Future Long (WKN MF6XK8) können risikofreudige Anleger, die jetzt von einer steigenden Dialog-Aktie ausgehen, überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt 35,0. Der Einstieg in die spekulative Idee bietet sich stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Er könnte im Basiswert bei 21,90 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich ein Stoppkurs bei 0,68 Euro. Ein Ziel könnte um 38 Euro bestehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MF6XK8

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 0,99 - 1,00 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 15,01 Euro

Basiswert: Dialog Semiconductor KO-Schwelle: 16,12 Euro

akt. Kurs Basiswert: 24,48 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 2,30 Euro Hebel: 2,5

Kurschance: + 130 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.





Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Es gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf www.boerse-daily.de