Bei 12.800 Punkten ist der Deckel drauf - Trump riskiert Regierungsstillstand

Bei 12.800 Punkten ist im Deutschen Aktienindex erst einmal kein Weiterkommen. Ein neuerliches Aufflackern des Handelsstreits hält die Anleger in Atem und übt damit Druck auf die Kurse aus. Das Spiel kennen Anleger schon gut. Nach jeder Rally drohen neue negative Nachrichten im Handelskonflikt. Diesem Muster folgt der DAX auch heute.



Zumindest zeigt Trump die selbe Härte im Handelskonflikt wie in der Innenpolitik. In der Frage über die Verteidigung der Außengrenzen ist Trump bereit, notfalls einen Regierungsstillstand zu riskieren. Dieses resolute Vorgehen gegen die Demokraten kann er sich leisten. Immerhin hat er Zustimmungswerte zwischen 85-90 Prozent in der eigenen Partei und dort ist eine harte Gangart gegen die Demokraten gern gesehen. Trump würde ein Regierungsstillstand am Ende vielleicht sogar nutzen und nicht schaden.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.