123-Prozent-Chance mit Bilfinger

Bei Bilfinger sieht es charttechnisch derzeit düster aus. Aus dem Trend nach unten gefallen und die 200-Tage-Linie unterschritten. Mit einem Open End Turbo Short auf die Aktie von Bilfinger kann sich im nachlassenden Umfeld eine Trend-Chance von 123-Prozent ergeben. Im Update: SAP.

Bilfinger verfolgte seit Ende August letzten Jahres einen Aufwärtstrend, der die Aktie erstmals im Februar auf ein Hoch über 40 Euro führte. Nach einem Rücksetzer in den Bereich um 35,20 Euro starteten die Notierungen noch einmal einen Aufstieg und erreichten ein Hoch bei 40,50 Euro. Danach war allerdings die Luft raus und es ging schnell nach unten. Das führte dazu, dass die Aktie Mitte Mai aus dem Aufwärtstrend nach unten ausbrach. Auch das letzte Zwischentief bei 35,20 Euro ist unterschritten, so dass sich hier für die Notierungen ein markanter Widerstand befinden kann, über dem eine mögliche Short-Position abgesichert werden könnte. Denn zudem rutschte die Aktie von Bilfinger aufgrund anhaltender Schwäche unter die aktuell bei 34,95 Euro verlaufende 200-Tage-Linie, so dass sich nicht nur kurzfristig, sondern auch auf weitere Sicht eine schwäche Phase abzeichnen könnte. Ziel dieser wären die Tiefs um 25 Euro, wo die Aktie damals ihre Aufwärtsbewegung startete.

Bilfinger (Tageschart in Euro)

Strategie

Mit einem Open End Turbo Short (WKN UZ8XS1) können risikofreudige Anleger, die von einer fallenden Bilfinger-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 4,4 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 21,8 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann anfangs über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 36,10 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,65 Euro. Ein Kursziel nach unten könnte sich in einem abgabebereiten Umfeld auf mittlere Sicht um 25 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 7 zu 1.