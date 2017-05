120-Prozent-Chance mit Adidas

Rote Karte für Adidas. Charttechnisch kündigt sich im Abwärtstrend eine Korrektur an. Mit einem Open End Turbo Short auf die Adidas-Aktie kann sich in einem abgabebereiten Umfeld mit fallenden Kursen schon auf kurze Sicht eine Trend-Chance von 120 Prozent ergeben. Im Update: Henkel.

Adidas ist einer der in den letzten zwölf Monaten am besten gelaufenen Werte im DAX. Dabei sammelte die Aktie ein Plus von mehr als 60 Prozent ein und erreichte Anfang Mai bei 188,95 Euro das letzte von zahlreichen Allzeithochs. Doch könnte der Markt an einem Punkt angelangt sein, wo Anleger kalte Füße bekommen und ihre in den letzten Wochen und Monaten erzielten Gewinne lieber mitnehmen. Nachdem der DAX gestern mit einem Minus von 1,4 Prozent schloss, zeichneten sich weitere Verluste im späten Handel ab. Ausgelöst wurde der Abverkauf natürlich durch denjenigen, der seit Anfang November auch die Phase steigender Kurse begründet hatte. Die schier nicht enden wollenden Berichte über das politische Fehlverhalten des US-Präsidenten sorgen für Unsicherheit unter den Anlegern. Bei Adidas gibt es nun angesichts der aufgelaufenen Gewinne bei Gewitter viele Schäfchen ins Trockenen zu bringen.

Adidas (Tageschart in Euro)

Auch der Konzern selbst konnte die Anleger mit der Meldung über den Verkauf der Golf-Marken nicht vollends überzeugen. Zwar habe der Sportartikel-Hersteller endlich einen Käufer gefunden, der Preis sei aber enttäuschend, urteilten die Analysten von JP Morgan. Im Chart lässt sich seit August 2015 für die Adidas-Aktie ein Aufwärtstrend darstellen, der aktuell zwischen 145 und 193 Euro beschrieben werden kann. Mit dem Hoch bei 188,95 Euro erreichte sie die obere Begrenzung der ansteigenden Tendenz und das zum zweiten Mal, nachdem sie Mitte März schon einmal daran angestoßen und zurückgeprallt war. Mit dem Unterschreiten des Zwischentiefs von Anfang April um 175 Euro trübte sich die Situation nun jedoch deutlicher ein, was die Aktie weiter in Richtung der Unterseite des Aufwärtstrends um dann 150 Euro fallen lassen könnte. Eine Absicherung bietet sich entsprechend über dem Zwischentief an.

Adidas (Wochenchart in Euro)

Strategie

Mit einem Open End Turbo Short (WKN UW8UG2) können risikofreudige Anleger, die von einer fallenden Adidas-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 8,1 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 10,6 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 177,50 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,57 Euro. Ein Kursziel nach unten könnte sich im abgabebereiten Umfeld wie oben beschrieben auf kurze Sicht um 150 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 6 zu 1.