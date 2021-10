Die 11 beliebtesten wikifolio-Sparpläne

Langfristig, regelmäßig und automatisiert: Der Sparplan ist die einfachste Form in Aktien zu investieren. Seit dem Sommer diesen Jahres sind mehr als 60 Top-wikifolios sparplanfähig – das sind die beliebtesten.

Wer in seinem privaten Depot Sparpläne nutzt, griff bislang in der Regel auf den einen oder anderen ETF zurück. Nun wird auch mit ausgewählten wikifolio-Zertifikaten bequem regelmäßig angespart. Im dritten Quartal waren die folgenden wikifolios diesbezüglich besonders begehrt.

Heiß begehrt: Die Top-wikifolio-Sparpläne im Ranking

Platz 1: Intelligent Matrix Trend von Christian Jagd

Ich möchte die Menschen gerne ermutigen, sich mit dem Thema Kapitalanlage ernsthaft auseinanderzusetzen und sich eine eigene Meinung zu bilden.

Christian Jagd Portfoliomatrix

Christian Jagd überlässt nichts dem Zufall: Seit März 2014 navigiert er sein wikifolio Intelligent Matrix Trend erfolgreich durch jede Marktlage. Aktuell sind im zugehörigen Zertifikat mehr als 85 Millionen Euro investiert. Damit ist es das mit Abstand beliebteste der Plattform. Kein Wunder also, dass sich auch der entsprechende Sparplan ganz oben im Ranking wiederfindet.

+717,2 % seit 25.03.2014

+33,8 % 1 Jahr

0,75× Risiko-Faktor

EUR 85.426.602,03 investiertes Kapital

Portfoliomatrix DE000LS9FEG3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 20162018202005001000-500 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 32 Prozent

Kürzlich haben wir mit dem erfolgreichen Trader gesprochen. Über seine Motivation müsse man sich keine Sorgen machen, teilte er mit: „Jetzt fängt es gerade erst an, richtig Spaß zu machen.“ Aber natürlich ist das nicht alles, was Jagd zu sagen hat. Das ausführliche Interview gibt’s zum Nachlesen.

Platz 2: GroDiVal Trendinvest von Stefan Uhl

Viele Wege führen nach Rom. Das beweist Stefan Uhl wie kein Zweiter. Ob Wachstumstitel oder Dividenwerte, Value-Aktie oder Hebelprodukt - Uhl lässt sich nicht einschränken. Die hohe Flexibilität und der Anspruch, Verluste im wikifolio bestmöglich zu vermeiden, sind wohl zwei Dinge, die Uhl und Jagd gemeinsam haben.

Trotzdem fragt man sich beim Blick auf Uhls Top-wikifolios unweigerlich: Wie stellt er das bloß an? Das bleibt bei aller Transparenz vorerst wohl des Traders Geheimnis. Bis es gelüftet wird, können sich Anleger über das Wesentliche freuen: Die Performance. Uhl angelt sich mit GroDiVal Trendinvest und ForInc TrendInvest gleich zwei Plätze unter den 11 beliebtesten wikifolio-Sparplänen.

+805,6 % seit 07.10.2013

+63,4 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 17.756.585,98 investiertes Kapital

Smyl DE000LS9DDX5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 201420162018202005001000-500 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 31,5 Prozent Platz 3: Nebenwerte Europa von Philipp Haas

Dass ein Nebenwerte-Aktienkorb einen Aktienkorb voller Large Caps in der Regel outperformen wird, ist nachvollziehbar, da es einfacher ist, sich bei 100 Millionen Umsatz zu verdoppeln als bei 10 Milliarden Umsatz.

Philipp Haas investresearch

Philipp Haas ist - genau wie die zuvor genannten Trader - Dauergast in den diversen Bestenlisten auf wikifolio.com. Nebenwerte sind sein Steckenpferd, auch wenn er mittlerweile einige erfolgreiche wikifolios rund um unterschiedliche Investmentthemen und Aktien betreut. Mit Nebenwerte Europa hat er ein wikifolio geschaffen, das es dem Anleger ermöglicht, dem eigenen Depot ganz einfach wachstumsstarke europäische Small Caps beizumischen und so Outperformance zu generieren. Warum Nebenwerte das können, erklärt Haas im Interview. Nebenwerte Europa angelt sich Platz 3 der beliebtesten wikifolio-Sparpläne.

+352,3 % seit 22.09.2012

+35,6 % 1 Jahr

0,54× Risiko-Faktor

EUR 15.860.341,73 investiertes Kapital

investresearch DE000LS9HP25 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar20142016201820200200400600-200 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 18,2 Prozent Mehr als 60 Top-wikifolio-Zertifikate jetzt auch als Sparplan

Smart Geld anlegen geht immer und jederzeit – Hautsache langfristig und regelmäßig. Egal, ob Sie einem bestimmten Top-Trader folgen, in ein Investmentthema investieren oder das geballte Wissen der Community für sich nutzen möchten, jetzt gibt es alldas auch als Sparplan.

