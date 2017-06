117-Prozent-Chance mit Bayer

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Aktie von Bayer kam an der Oberseite des Aufwärtstrends und dort an einem Widerstand an. Ein Mini Future Short auf eine fallende Bayer-Aktie könnte daher bereits auf kurze Sicht mit einer Trend-Chance von 117 Prozent überproportional von fallenden Kursen profitieren. Im Update: Bilfinger.

Charttechnisch kam die Aktie von Bayer in dieser Woche an einem Widerstand an. Die Oberseite des seit Anfang Dezember bestehenden Aufwärtstrendkanals, der aktuell zwischen 112 und 124 Euro beschrieben werden kann, verhinderte einen weiteren Anstieg der Notierungen. Somit änderte die Aktie ihre Richtung und tendierte bereits in den letzten Tagen nach unten. Dort kann sich zum einen die Unterseite des Trends als mögliche Unterstützung beweisen, doch wurde sie bislang nur einmal im April von den Notierungen markiert. Darüber hinaus könnte der Bereich um 108 Euro ein Ziel einer abgabebereiten Aktie darstellen. Dort befand sich zwischen Ende Januar und Ende April ein Widerstand. Entsprechend könnte dieser nun von der anderen Seite erneut angelaufen werden. Tendiert der Gesamtmarkt nach unten, könnte dabei die mit einem Indexanteil von fast zehn Prozent gewichtigste Aktie von Abgaben getroffen werden.

Bayer (Tageschart in Euro)

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN CY5KAA) können risikofreudige Anleger, die von einer fallenden Bayer-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 10,6 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 7,4 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann anfangs bewusst eng über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 124,30 Euro platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,80 Euro. Ein Kursziel nach unten könnte sich in einem auf kurze Sicht abgabebereiten Umfeld um 108 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 4 zu 1.