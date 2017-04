115-Prozent-Chance mit ThyssenKrupp

ThyssenKrupp erreichte unlängst ein Jahrestief. Dabei unterschritten die Notierungen bedeutende Unterstützungen. Mit einem Mini Future Short auf die Aktie von ThyssenKrupp kann sich im abgabebereiten Umfeld eine Trend-Chance von 115 Prozent ergeben. Im Update: Vonovia, Lufthansa.

Geopolitische Spannungen belasten auch Europas Aktienmärkte. Mit Abstand zu den größten Verlierern zählten dabei zuletzt die Rohstoffwerte. Händler führten das auf die Befürchtung zurück, dass China als weltweit größter Importeur von Rohstoffen mit in den Konflikt zwischen Nordkorea und den USA gezogen werden könnte. So ging es für die Aktie von ThyssenKrupp seit 4. April und dem Zwischenhoch bei 23,40 Euro in der Summe um mehr als sechs Prozent nach unten. In der Spitze stand sogar ein Minus von fast zehn Prozent zu Buche. Jedoch litten die Stahlkonzerne nicht nur unter der aktuellen Schwäche der industriellen Rohstoffe. Hinzu kam eine vorsichtige Studie der britischen Investmentbank Barclays, die von kurzfristig deutlich fallenden Stahlpreisen in Europa ausgeht. Dabei leide die Stahlindustrie noch unter Überkapazitäten und die volatilen Stahlpreise könnten von kurzen Preis-Zyklen beeinflusst werden.

ThyssenKrupp (Tageschart in Euro)

Charttechnisch fiel die Aktie von ThyssenKrupp mit diesen schlechten Nachrichten auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember zurück und markierte am Dienstag bei 21,22 Euro ein neues Jahrestief. Mit der eingangs dargestellten Abwärtsbewegung verließen die Notierungen auch den im bisherigen Jahresverlauf unterstützten Bereich zwischen 22,20 und 22,50 Euro nach unten. Zuvor hatte die Aktie ab Dezember mit einem Hoch bei 24,69 Euro, dem höchsten Stand seit Juli 2015, eine zur Seite laufende Tendenz gezeigt. Dabei fiel die Aktie erstmals seit Mitte vergangenen Jahres unter die langfristig richtungsweisende und aktuell bei 22,02 Euro verlaufende 200-Tage-Linie, die die Notierungen Mitte November und Ende März als Unterstützung gehalten hatte. Eine fallende ThyssenKrupp-Aktie könnte über das Tief von November bei 19,41 Euro die Unterstützungen um 16,50 Euro am Tief von Mitte letzten Jahres erreichen.

ThyssenKrupp (Wochenchart in Euro)

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN US95EM) können risikobereite Anleger, die von einer fallenden ThyssenKrupp-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 4,9 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 13,9 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann anfangs bewusst eng über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 22,50 Euro platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,36 Euro. Ein Kursziel nach unten könnte sich im abgabebereiten Umfeld auf nächste Sicht um 22,50 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 5,8 zu 1.